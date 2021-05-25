Robert De Niro İstanbul’a gelecek

Ünlü şef Nobu Matsuhisa ve Hollywood yıldızı Robert De Niro ortaklığında kurulan Nobu Restaurants, kısa bir süre içinde The Ritz-Carlton Istanbul içerisinde özel bir alanda ve panoromik Boğazı manzarasında hizmet vermeye hazırlanıyor. Nobu Istanbul'un açılış hazırlıkları devam ederken öncesinde Amerika'ya giden Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer, geçirdiği diz ameliyatı sonrası Robert De Niro'ya New York'taki evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Süzer, ziyareti sırasında oyuncu ile Nobu Istanbul hakkında da konuştu. Bu buluşmada İstanbul'u çok merak ettiğini söyleyen Robert De Niro, ilk fırsatta Türkiye'ye geleceğinin müjdesini verdi.