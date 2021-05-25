Son dakika: Sevgilisi Sevcan Yaşar’ı darp etmişti! Sermiyan Midyat’ın cezası belli oldu!

'DÜZELDİĞİNE İNANDIM'

İfadesinin devamında Yaşar, 'Evden çıkmak istediğimde elinde bıçağı kapıya saplayıp 'Buradan gidemezsin' diye beni tehdit etti. Oysa beni evlenme düşüncesiyle ailesiyle tanıştırmıştı. Ben şahsın bana zarar vermesinden korktuğum için hakaret ve darp raporu almadım. Sonrasında babam gelip beni aldı ve Ayvalık'a götürdü. 10 gün sonra Sermiyan gelip düzeldiğini ve beni sevdiğini söyleyince kendisine inandım. Tekrar eve geri döndüm. Fakat hiçbir şeyin değişmediğini anlayınca kendisinden ayrılmaya karar verdim.' ifadelerini kullandı.