Survivor Merve kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Merve Aydın kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

"Survivor Merve kimdir?" sorusu yarışmacıya ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor. Bu hafta eleme adayı seçilerek, adaya veda etme tehlikesi olan yarışmacıyla ilgili öğrenilmek istenen Survivor Merve kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorusu yanıtları ve diğer tüm bilgiler şu şekilde;
Survivor Merve Aydın ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;
Survivor Merve Aydın, 10 Mart 1994'de Mersin'de doğdu. Basketbol kariyerine Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısında başlayan Merve Aydın, son olarak İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres takımında oyun kurucu pozisyonunda ter döküyor.
27 yaşında olan Merve Aydın, basketbola 10 yaşında okul takımıyla başladı. O yıllarda hafta sonunu geçirmek için basketbola giden Merve Aydın'ın dönüm noktası, A Milli Takım koçluğu yapan Ceyhun Yıldızoğlu'nun Mersin'le anlaşması oldu. Aydın 14 yaşındayken, Yıldızoğlu'nun Mersin'de tüm genç kadın basketbolcuları toplamasıyla takıma seçildi. Milli Takım'a ilk olarak 15 yaşında giden Merve Aydın, 19 yaşına gelene kadar düzenli oynadı. Ancak sonrasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 20 yaş altı Milli Takımı'na çok dahil olamadı.
Basketbol kariyeriyle göz dolduran Merve Aydın'ın boyu 1.74 m.
Survivor 2021'de performansını sergileyen Merve Aydın'ın bugüne kadar oynadığı basketbol takımları ise şöyle: