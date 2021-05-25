Haberler Günaydın Haberleri Survivor Merve kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Merve Aydın kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
Giriş Tarihi: 26.5.2021 00:19 Son Güncelleme: 26.5.2021 00:20

Survivor Merve kimdir? yarışmacısı kaç yaşında, , mesleği nedir?

Survivor Merve kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Merve Aydın kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

ekranlarında yayınlanan ’de eleme adayı seçilen ile ilgili bilgiler merak konusu olarak Survivor Merve kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? şeklinde araştırılıyor. Merak edilen Survivor Merve kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

"Survivor Merve kimdir?" sorusu yarışmacıya ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor. Bu hafta eleme adayı seçilerek, adaya veda etme tehlikesi olan yarışmacıyla ilgili öğrenilmek istenen Survivor Merve kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorusu yanıtları ve diğer tüm bilgiler şu şekilde;

SURVİVOR MERVE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

Survivor Merve Aydın ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;



SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR?

Survivor Merve Aydın, 10 Mart 1994'de Mersin'de doğdu. Basketbol kariyerine Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısında başlayan Merve Aydın, son olarak İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres takımında oyun kurucu pozisyonunda ter döküyor.

SURVİVOR MERVE AYDIN BASKETBOL KARİYERİ

27 yaşında olan Merve Aydın, basketbola 10 yaşında okul takımıyla başladı. O yıllarda hafta sonunu geçirmek için basketbola giden Merve Aydın'ın dönüm noktası, A Milli Takım koçluğu yapan Ceyhun Yıldızoğlu'nun Mersin'le anlaşması oldu. Aydın 14 yaşındayken, Yıldızoğlu'nun Mersin'de tüm genç kadın basketbolcuları toplamasıyla takıma seçildi. Milli Takım'a ilk olarak 15 yaşında giden Merve Aydın, 19 yaşına gelene kadar düzenli oynadı. Ancak sonrasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 20 yaş altı Milli Takımı'na çok dahil olamadı.



SURVIVOR MERVE AYDIN'IN BOYU KAÇ?

Basketbol kariyeriyle göz dolduran Merve Aydın'ın boyu 1.74 m.

SURVIVOR MERVE AYDIN'IN OYNADIĞI BASKETBOL TAKIMLARI

Survivor 2021'de performansını sergileyen Merve Aydın'ın bugüne kadar oynadığı basketbol takımları ise şöyle:

  • 2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
  • 2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi
  • 2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
  • 2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi
  • Basketbolu Geliştirenler Derneği
  • 2016 Türkiye Yakın Doğu Üniversitesi
  • 2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi
  • 2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor
  • 2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket
  • 2020- İspanya C.B Al-Qázeres

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Survivor Merve kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Merve Aydın kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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