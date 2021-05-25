TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde, mavi ve kırmızı takımlar arasında ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan yarışmada Yunanistan'dan gelen yarışmacıların da dahil olduğu ödül oyununda performans bakımında birbirine yakın olan her iki takımdan son sayıya ilk ulaşanı, eleme konseyi öncesinde büyük ödülün sahibi oldu. Ödül oyunu sonrasında Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan eleme konseyinde potada bulunan Survivor Aleyna Çalışkan ile Poyraz arasından en az SMS sıralaması oyu bulunanı adaya veda edecek. Yarışmanın sıkı takipçileri 25 Mayıs SMS sıralaması ile Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusunu araştırarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
Survivor 2021 son bölümde ödül oyunu kazanan ve eleme konseyinde SMS sıralaması sonucunda elenerek adaya veda eden isim ile ilgili tüm detaylar şöyle;
25 Mayıs 2021 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, ünlüler ve gönüllüler takımlarının karması olan mavi ve kırmızı arasında kritik bir ödül oyunu oynandı. Geçmiş yıllarda Survivor'da yarışan Yunanistan'lı yarışmacıların da dahil olduğu takımlar arasında gece yapılacak eleme konseyi öncesinde kıyasıya mücadele gösterildi. Skor anlamında birbirini kovalayan bir oyun çıkaran takımlar 10. Sayıya yaklaşırken skoru beraberliğe taşıdı.
Skor anlamında oyunun neredeyse tamamında mavi takıma karşı üstünlük sağlayan kırmızı takım, 9-9'luk beraberlik nedeniyle takımlardan seçilen en iyilerle yapılan bayrak yarışında da başarılı olarak, ödülü kazanan takım oldu.
Survivor 2021 son bölümde oynanan ödül oyununu kazanan kırmızı takım, helikopterlerle adadan alınarak kısa bir gezinti sonrasında rafting sporu yapmaya götürüldü. Buradan sonra kazanan takım piknik yapmak için belirlenen alana bırakıldı.
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanan Survivor 2021 son bölümde SMS sıralaması birincisi olan isimler, Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan ada konseyinde noter onayıyla Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.
MAVİ TAKIM SMS BİRİNCİSİ
Mavi takımda eleme adayı olan Poyraz'ın SMS birincisi olmasıyla birlikte eleme adaylığı düşmüş oldu. Bundan dolayı SMS sıralaması ikincisi olan Ayşe'de Poyraz'la birlikte eleme adayı seçerek potaya gönderdi. Öte yandan Kırmızı takımda SMS birincisi olan Batuhan, takımından bir kişiyi potaya gönderdi.
Poyraz: Steven'i eleme adayı olarak seçti.
Ayşe: Merve Aydın'ı eleme potasına gönderdi.
Batuhan: Berkay'ı eleme adayı seçti.
Survivor 2021'de geçtiğimiz hafta boyunca mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyunu ve ada konseylerinde yapılan eleme adayı oylamaları sonrasında potaya gönderilen eleme adayları şu şekilde belirlendi.
Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan eleme konseyinde potada bulunan eleme adayları arasında noter onaylı SMS sıralaması sonuçlarına göre diğer adaylardan daha az SMS oyu bulunan isim Survivor şampiyonluğu ve adaya veda etti.. Yarışmadan elenen isim en az SMS oyu alan Merve Aydın oldu.
Survivor SMS sıralaması sonuçları paylaşıldı. İşte tam liste;
KIRMIZI TAKIM SMS SIRALAMASI
5 - Aleyna Çalışkan
4 - Berkay
3 - Aleyna
2 - İsmail
1 - Batuhan
MAVİ TAKIM SMS SIRALAMASI
5 - Merve Aydın
4 - Dora
3 - Steven
2 - Ayşe
1 - Poyraz