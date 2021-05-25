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Giriş Tarihi: 25.5.2021 08:32 Son Güncelleme: 25.5.2021 08:47

ile ’nun aşkı ! haberini sosyal medyadan böyle duyurdu…

Tuğba Ekinci ile Berk Fenercioğlu’nun aşkı bitti! Ayrılık haberini sosyal medyadan böyle duyurdu…

Şarkıcı ile pilot sevgilisi ’nun haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile 'evli gibi' olduklarını söylemişti. "Benden ayrılırsa tektaşları ve beştaşları geri vermem" diyen şarkıcı Tuğba Ekinci, hesabından ilişkilerinin bittiğini duyurdu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Tuğba Ekinci, pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu'ndan ayrıldığı haberini sosyal medya hesabından verdi. Tuğba Ekinci, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Sevgili yol arkadaşımla yollarımızı ayırmayı tercih ettik. Bu konu hakkında başka bir şey yok söyleyebileceğim" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda ilk kez birlikte görüntülenen Tuğba Ekinci ile sevgilisi Berk Fenercioğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

'EVLİ GİBİYİZ' DEMİŞTİ

43 yaşındaki şarkıcı, "Çok güzel bir beraberliğimiz var. Yazın aylarında Bodrum'da tanıştık. Evli gibiyiz. Bodrum'da birlikte yaşıyoruz. Eskiden 'flört' diyorduk ama şimdi yaş ilerlediği için 'evli gibiyiz' diyorum" ifadelerini kullandı.

Tuğba Ekinci, "Evlilik ne zaman?" sorusuna, "Berk Bey'e sorun bu sorunun cevabını" şeklinde karşılık verdi. Berk Fenercioğlu ise "Her an her şey olabilir. Sürprizi bozmamak lazım. Bir baktınız bu havada olabilir" açıklamasını yaptı.

YEDİ TAŞIN ÖNÜNE TEKTAŞ

Sevgilisinin kendisine aldığı tektaşları açıklayan Tuğba Ekinci, "Yedi taşın önüne tektaş aldı. Bir tane de beştaş taktı" ifadelerini kullanırken, parmağındaki yüzükler dikkat çekti.

43 yaşındaki şarkıcı, "Annesinde de aynı mücevherler var. Bunlar çok bonkörler ama 'Benden ayrılırsan geri vermem, bilesin' dedim" şeklinde konuştu.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz eylül ayında Instagram hesabından hesabından yaptığı paylaşımla yeni ilişkisini duyurmuştu.

Pilot sevgilisiyle aşk dolu karelere imza atan Ekinci, bir diğer fotoğrafına ise füze emojisi koymayı tercih etmişti.

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Tuğba Ekinci ile Berk Fenercioğlu’nun aşkı bitti! Ayrılık haberini sosyal medyadan böyle duyurdu…
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