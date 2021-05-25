Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur’un nafaka davasında flaş gelişme! Eski eş Taner Şafak nafakanın azaltılması talebiyle dava açmıştı...

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur kendisi gibi müzisyen olan 7 yıllık eşi Taner Şafak ile 2019 yılında yollarını ayırma kararı almışlardı.
Oğlunun velayeti Tuğçe Tayfur'da kalırken mahkeme Taner Şafak'ın bin dolar nafaka ödemesine hükmetmişti.
"NAFAKA ÖDERKEN GÜÇLÜK ÇEKİYORUM"
Taner Şafak, Aile Mahkemesi'ne başvurarak 4 yaşındaki çocuğu için aylık ödediği aylık bin dolar iştirak nafakasının 2 bin liraya indirilmesini talep etmişti. Şafak mahkemeye sunduğu dilekçede "Koronavirüs salgını nedeniyle işlerim kötüye gitti ve evlilik hazırlığı içerisinde olduğum için nafakayı ödemekte güçlük çekiyorum" demişti.
TANIKLAR DİNLENDİ
Bugün Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Tuğçe Tayfur ve annesi Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Necla Nazır katıldı. Aralarında Necla Nazır'ın olduğu 4 kişi tanık olarak dinlendi.
Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları ve izleyiciler alınmadı. Mahkeme duruşmayı eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.