Ünlü doktor Ender Saraç: Ailemi korumak için yangına bile atlarım

Ünlü doktor Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç'a uyguladığı şiddetin görüntüleri şok etkisi yarattı. Benan Saraç, karakola gidip kendisini tehdit eden Ahmet Uslu'dan şikayetçi olmuştu. Beran Hanım, şikayetçi olduğu Uslu'nun videosunu çekerken Ender Saraç duruma müdahale ederek eşinin elinden telefonu almış, ona sert bir şekilde müdahale etmişti. Eşinin kendisine saldırdığı anları paylaşan Benan Saraç, şunları söyledi: "Çok şey biliyorum. Ailenin güvenliği bazı riskleri almaya değer. Cesareti ve kuvveti olan bunu da sırtlar. Eşim veya onun kariyerini feda ettiğimi düşünenler bilemezsiniz ki, aslında ben onu nelerden korurum. Aslında kendisi de biliyor ama farklı bir çerçeveden bakıyor olabilir. Ben ailem için yangına atlar, ateşin kendisi olurum. Gerekirse varsınlar beni kötü bilsinler. Şu durumda imaj düşünemem. Gerisini biz içimizde halleder toparlarız."