Ünlü sanatçı Hülya Avşar 'tokat' sahnesinin perde arkasını anlattı!

'Masumiyet' dizisinin final yapmasının hemen ardından bir televizyon programını canlı yayınına katılan ünlü sanatçı Hülya Avşar, hem biten dizisiyle, hem de kendi ile ilgili merak edilenleri samimiyetle cevaplandırdı.
DİZİDEKİ TOKAT SAHNESİ SORULDU
Ünlü sanatçı Avşar'a sosyal medyada da oldukça konuşulan rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokat sahnesi soruldu.
"BU İŞİN TEKNİĞİ VAR"
Avşar, "Şöyle oldu, birkaç kere vurman gerekiyor yakın çekim, genel çekim diye. Bu işin tekniği var. Ancak yönetmenimiz biraz daha etkili vurmamı istedi. Ben de bir anda vurdum, nasıl oldu anlamadım. Normalde hep yanağına vurmuşum ama en son vurduğumda çenesine geldi" ifadelerini kullandı.
AĞZINI KAPATAMAMIŞ
Sahne çekiminden hemen sonra Postuoğlu'nun ağzını kapatamadığını fark ettiklerini belirten Avşar, rol arkadaşının apar topar hastaneye götürldüğünü açıkladı.
ESPRİLİ BİR DİLLE ÖZÜR DİLEDİ
Yaşanan trajikomik olayı anlatırken gülmesine engel olamayan Avşar, Postoğlu'ndan da yayın sırasında esprili bir dille özür diledi.
"SABAHA KADAR MESAJLAŞTIM SİNİRLERİM BOZULDU"
Ayrıca kendisine uygulanan filtre konusuna da değinen Avşar, "Filtre hikayesini bilmiyorum. Neden yaptı, sabaha kadar mesajlaştım ve sinirlerim bozuldu. Benim yaptırmam mümkün değil. Dizlerde böyle pr yapılmasını ben doğru bulmuyorum. Dizinin de böyle bir şeye ihtiyacı yoktu."
"TELEVİZYONLARDA DİZİ YAPMAK ZORLAŞTI"
Dizinin bitiş sebebi sorulduğunda ise ünlü sanatçı, "Televizyonlarda dizi yapmak, zorlaştı. Yeni başlayan diziyi seyirci kaydediyor ve öyle izliyor. Bizimki de böyle bir şey oldu. Televizyoncu ile yapımcı arasında o iş farklı olmuyor. Ben sağolsun Yapımcı Faruk'u ite kaka bugüne geldik." ifadelerini kullandı.