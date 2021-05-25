Ünlü sanatçı Hülya Avşar 'tokat' sahnesinin perde arkasını anlattı!

"BU İŞİN TEKNİĞİ VAR"

Avşar, "Şöyle oldu, birkaç kere vurman gerekiyor yakın çekim, genel çekim diye. Bu işin tekniği var. Ancak yönetmenimiz biraz daha etkili vurmamı istedi. Ben de bir anda vurdum, nasıl oldu anlamadım. Normalde hep yanağına vurmuşum ama en son vurduğumda çenesine geldi" ifadelerini kullandı.