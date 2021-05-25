Uyuşturucu davasında karar bozulmadı

Uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan arbedede 6 polisin yaralanmasına neden olduğu için 16 yıl 8 ay hapse mahkum edilen Muhteşem Yüzyıl'ın Behram Paşası Adnan Koç, itiraz başvurusu yaptı.2018'de bir uyuşturucu satıcısı, Koç'a uyuşturucu verirken yakalandı. Bu sırada çıkan arbedede altı polis yaralandı. Sanıklar arasındaki oyuncu polis memurlarına yönelik kasten yaralama, görevini yaptırmamak için direnme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kamu görevlisine hakaret suçlarından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin kararını üst mahkemeye taşıyan oyuncu ve beraberindeki sanıklar, kararın yerinde olmadığını ifade ederek bozulmasını talep etti. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, cezanın yerinde olduğuna karar verip talebi reddetti.