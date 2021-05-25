Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 25 Mayıs 2021 Salı Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Mayıs 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 25 Mayıs 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "SATÜRN KOVA RETROSU" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 25 MAYIS 2021 SALI

Astrogündem: Güneş-Mars uyumsuzluğu dönüşü olmayan yolları işaret ediyor. Siyaset arenasındaki ateşten gömleği giyenler, en çok stres yaşayanlar olacak. Ekonomi piyasalarını hareketlendirenler ön planda. Altın'a kimse dur diyemeyecek.

Koç: Endişe duyduğun konularda cevap arıyorsun. Aile içerisindeki konuşmalarda çözümlenememiş miras konuları yeniden gündeme gelebilir.

Boğa: İhtiyaçların için kendine uzun bir liste hazırlayacaksın. Yeni, farklı tarifler deneme isteğin, internet üzerinden tariflere bakacaksın

İkizler: Geçmiş anılara dair izler karşına geliyor. Artan kas ve eklem ağrıların, son günlerde artası seni çözüm arayışına itecek.