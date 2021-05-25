Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 25 Mayıs 2021 Salı Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Mayıs 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 25 Mayıs 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "SATÜRN KOVA RETROSU" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Güneş-Mars uyumsuzluğu dönüşü olmayan yolları işaret ediyor. Siyaset arenasındaki ateşten gömleği giyenler, en çok stres yaşayanlar olacak. Ekonomi piyasalarını hareketlendirenler ön planda. Altın'a kimse dur diyemeyecek.
Koç: Endişe duyduğun konularda cevap arıyorsun. Aile içerisindeki konuşmalarda çözümlenememiş miras konuları yeniden gündeme gelebilir.
Boğa: İhtiyaçların için kendine uzun bir liste hazırlayacaksın. Yeni, farklı tarifler deneme isteğin, internet üzerinden tariflere bakacaksın
İkizler: Geçmiş anılara dair izler karşına geliyor. Artan kas ve eklem ağrıların, son günlerde artası seni çözüm arayışına itecek.
Yengeç: Sabah saatlerinde gelen telefon ile birlikte planların değişebilir. Evin dekorasyonu ile ilgili değişiklik yaparken, maddi açıdan kontrolü elden bırakmıyorsun.
Aslan: Maddi konular bugünün gündemini oluşturuyor. Evli bir Aslan burcuysan, eşinle romantik bir akşam yemeği için hazırlıkların olabilir.
Başak: Çevrendeki kişilere duyduğun rahatsızlıkları dile getiriyorsun. Uzun süredir ertelediğin tatil için hazırlıklarına yeniden başlayacaksın.
Terazi: Güne erken saatlerde gelen bir telefon ile başlıyorsun. Çalışmayan bir Terazi burcuysan, beklediğin iş teklifi ile ilgili haberler alabilirsin.
Akrep: Evliliğinde sorun olan bir arkadaşın bu konu hakkından senden yardım isteyebilir. Hukuksal konularda bir beklenti içerisindeysen, bugün yeni gelişmeler olabilir.
Yay: Farkında olmadan kırdığı kişilerden özür diliyorsun. İlişkisi olmayan bir Yay burcuysan, beklemediğin bir aşk itirafı kapını çalabilir.
Oğlak: Bugün sağlık konusundaki şüphelerini ortadan kaldırmak için harekete geçiyorsun. Yeni bir beslenme alışkanlığı edinmek için harekete geçiyorsun.
Kova: Alım satım konularıyla yakından ilgilenen bir Kova burcuysan, risk almaktan kaçınacaksın. Evliliğe yönelik kararlar aklında oluşmaya başlayacak.
Balık: Geçmiş konulardaki sorumlulukların üstüne yenilerinin gelmesi, seni daha fazla yorabilir. Ailesinden ayrı yaşayan bir Balık burcuysan, sürpriz ziyaretlerin olabilir.
SATÜRN KOVA RETROSU
Düşüncelerimize yön veren ve zıt kutupları ortaya çıkaran gezegen Satürn, dün itibariyle Kova burcunda 4 buçuk ay sürecek olan geri hareketine başladı. Bu geri gidiş sürecinde karşımıza en çok topluluk ve kolektif bilinçler çıkacak. Bizleri çetin bir imtihana hazırlayan, kararlarımızda net olmamızı gerektiren bir sürecin içerisine doğru yürüyeceğiz.
Satürn, Dönüm Noktalarınıza Temas Edecek
Kova burcunda, geri gitmeye başlayan Satürn, 11 Ekim tarihine kadar geri hareketini sürdürecek. Başımıza gelen olayları anlamlandırmaya, düşünmeye çalışacağımız bu süreçte, haksızlıklar karşısında tepkilerimizi dile getireceğiz. Birtakım kırılmaları da bünyesinde barındıran bu retro, hayatımızda önemli dönüm noktalarına temas edecek.
Satürn Kova Retro'sunda Neler Olacak?
İç Dünyamıza Döneceğiz
Var olma mücadelesi içerisinde olduğumuz bugünlerde meydana gelecek olan bu gerileme, bizleri iç dünyamıza daha da yakınlaştıracak. Kendimizle verdiğimiz kararlar arasında önemli sorgulamalar yaşayabiliriz. Kendimizle yapacağımız yüzleşme, gerçekleri net bir şekilde ortaya dökerken, yaşadığınız hayal kırıklıkları da gözlerinizin önünden geçecek.
Satürn – Kova Retro'su İlişkilere Sesleniyor;
Yaşamımıza dair değerlendirmelerin iyice gündemimizde olacağı retroda, bizlere iyi gelmeyen, çevremizde çıkarlarını düşünen, zor günümüzde yanımızda olmayan kişileri hayatımızdan çıkarmak için harekete geçeceğiz. Peki, ilişkilerimizde neler olacak?
En Çok Etkilenecek Burçlar
Boğa, Aslan, Akrep, Kova
En Az Etkilenecek Burçlar
Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak