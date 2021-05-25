Yağmur Aşık ve Erdi Sungur davasında sürpriz tanık dinlendi





"GEREKLİ TELEFON GÖRÜŞMELERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİK VE MAHKEMEYE BİLDİRDİK"



Tezcan, Yağmur Aşık'ın kendisi ile telefon görüşmesi yaptığını ve cinayet planlarını anlattığını bu telefon görüşmelerinin mahkemeye sunulduğunu dile getirdi. Tezcan, "Bunun haricinde bugün tanıklık yapmak istememdeki tek neden bu kişi cinayet planlarının hepsini yaptı ve bana bunları beyan etti. Bunlarla ilgili gerekli telefon görüşmeleri de mahkeme tarafından da istendi. Mahkeme sonucunda telefon görüşmeleri de geldiğinde zaten bunlarda herkes tarafından görülüyor olacak. İlla birisinin ölmesi mi gerekiyor. Olayın iç yüzünün anlaşılması için birisinin zarar mı görmesi gerekiyor? Ben gerçekten şu anda bu durumu anlamıyorum. Bu kişinin gözü dönmüş bir şekilde evde sürekli içip içip sadece birilerini öldürmek, birilerine zarar vermek için çeşitli oyunlar ve kumpaslar kurarak insanların hayatını karartmak için sürekli planlar yapan ve hiçbir şekilde iyi düşüncesi olmayan, kendisinden başka hiçbir kimseyi düşünmeyen bu kişi ile ilgili ben de şikayetimi yaptım ve bugün bildiklerimi anlatmak için buradaki mahkemeye geldim" ifadelerini kullandı.



"CİDDİ BİR HARD DİSK GEÇTİ ELİMİZE"



Ellerine ciddi bir hard disk geçtiğini ve içinde delil olabilecek birçok şey olduğunu belirten Süleyman Tezcan, "Çok ciddi bir hard disk geçti elimize. Bu hard disk içerisinde çeşitli kişilerle mesajlaşmalar, kayıtlar, çeşitli fotoğraflar vesaire vesaire hepsini söyleyemiyorum şu anda ama bunlar zaten ortaya çıktığında hepsini insanlar gördüğünde zaten gerçeğin ne olduğunu anlıyor olacaklar. Ben tekrar bunu söylemek istiyorum ki İlla birisinin ölmesi mi gerekiyor? Bu kişinin ceza alması için sadece yurt dışı çıkış yasağı var şu anda ve bu kişi benim yanımda illegal yollarla Gürcistan'a kaçmak istediğine dair bir takım kişiler ile de görüşmeler yaptı. Şu anda zaten korkuyor. Erdi ile beraber olduğu dönemde zaten bu kişi kaçaktı ve defalarca polisin elinden kaçtı. Jandarmayı yaraladılar en son. Mermiler bulundu silahlar alındı yani illaki olayın gerçekleşmesi mi gerekiyor? Bu kişinin ceza alması için" dedi.





"BENİ TEHDİT ETTİLER, YAPMA ETME DEDİLER"



Kendisinin tehdit edildiğini ve duruşmalara gitmemesinin istediğini ifade vermemesinin istendiğini belirten Tezcan sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Ben bunların hepsini biliyordum. Bugün burada olmamam isteniyordu. Ya da bugün burada olup bunları anlatmamam isteniyordu. Boşanma davasında Emre'nin yapmamış olduğu şeyleri, Emre'nin asla görmediğim şeylerini beyan etmem istendi. Bunları yapmayacağımı söylediğimde bana kin ve nefret besledi bu kişi ve benim hayatımı bitirmek için elinden gelen herşeyi yaptı. Bunu anladığım andan itibaren kendisi ile arkadaşlığımı bitirip savcılığa suç duyurusunda bulundum. Beni de öldürmek istediler. Emre'yi de öldürmek istediler. Israrla sosyal medya hesabından benim Emre ile görüştüğümü, onunla farklı şeyler konuştuğumu söylüyor. Ben bugün buraya Emre'nin avukatı ile geldim. Ben onlardan bunu talep ettim. Bende Emre'nin telefon numarası dahi yok. Hiçbir şekilde görüşmedim konuşmadım. Böyle bir şey yapmama gerek yok. Bana zarar veren bir insan, sadece bana değil kocasına eski eşine de zarar veren çocuklarına zarar veren bunlarla ilgili bir sürü ceza dosyaları olan davaları devam eden ve davalar sonucunda ceza alacağını bildiği takdirde de yurt dışına illegal yollarla kaçmayı planlayan bir kadın var. Bunun şu anda yanında duran bir sevgilisi var. Bu kişinin de bürokratik olarak tanıdıkları olduğu, güçlü bağlantıları olduğunu söylüyorlar ve insanları bu şekilde korkutarak sindirmeye ve susturmaya çalışıyorlar. Ama artık susmayacağım. Bildiğim her şeyi adalete anlatacağıma bugün de bir sonraki mahkemelerde de yemin ediyorum. Çünkü hiçbir kimseye zarar veremeyecek. Vermelerine de müsaade etmeyeceğim."