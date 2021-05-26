Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un aşk tatili! Sevgilisini öpücüklere boğdu…

AYAKKABI İDDİASINA GİRDİLER

Bekiroğlu ve Telkıvıran'la iddiaya tutuşan Özdemir ve Koç, "Sörf tahtasının üzerinde 10 saniye kalırsanız, size ayakkabı alacağız" diyerek iddiayı kaybetti. Bekiroğlu ve sevgilisi, sörf tahtası üzerinde 10 saniyeden fazla kalınca, "İddiayı kazandık" diye bağırdı.

YENİ ROTA KAŞ

Demet Özdemir, sevgilisinin sürdüğü kanonun önüne oturarak, gezintiye çıktı. Kanodan aşağıya düşen Koç, surf tahtası üzerinde kürek çekerek, sevgilisine yetişmeye çalıştı. Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran'ın ilginç yöntemi ise objektiflere böyle yansıdı. Arkadaş grubunun tekne ile rotayı Kaş'a çevirecekleri öğrenildi.