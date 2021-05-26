Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un aşk tatili! Sevgilisini öpücüklere boğdu…

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la tatil sezonunu açtı. Özdemir ve Koç, teknenin merdivenlerinden denize ineceği sırada aşka gelerek sarılıp, öpüşmeye başladı.
Milliyet'in haberine göre; Balıkesir Ayvalık'ta tatillerine başlayan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti ile Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çifti, daha sonra soluğu Muğla Fethiye'de aldı.
Kiraladıkları guletle Fethiye'nin koylarını gezen arkadaş grubu, gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı. Demet Özdemir ve Bekiroğlu'nun selülitli hali ise dikkatlerden kaçmadı.
Öğle saatlerinde denize girmek için sakin bir koya seçen dostlar, bol bol yüzdü ve su sporları yaptı. Özdemir ve Koç, teknenin merdivenlerinden denize ineceği sırada ise aşka gelerek sarılıp, öpüşmeye başladı.
DEMET'TEN OĞUZHAN'A: AŞKIM
Koç'a sarılan oyuncu, "Aşkım" diyerek, sevgi gösterisinde bulundu. Aslı Bekiroğlu ve müzisyen sevgilisi Telkıvıran'la merdivenlerden denize girmeyi tercih etti. Demet ve Oğuzhan ise suya atlamayı tercih etti.
AYAKKABI İDDİASINA GİRDİLER
Bekiroğlu ve Telkıvıran'la iddiaya tutuşan Özdemir ve Koç, "Sörf tahtasının üzerinde 10 saniye kalırsanız, size ayakkabı alacağız" diyerek iddiayı kaybetti. Bekiroğlu ve sevgilisi, sörf tahtası üzerinde 10 saniyeden fazla kalınca, "İddiayı kazandık" diye bağırdı.
YENİ ROTA KAŞ
Demet Özdemir, sevgilisinin sürdüğü kanonun önüne oturarak, gezintiye çıktı. Kanodan aşağıya düşen Koç, surf tahtası üzerinde kürek çekerek, sevgilisine yetişmeye çalıştı. Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran'ın ilginç yöntemi ise objektiflere böyle yansıdı. Arkadaş grubunun tekne ile rotayı Kaş'a çevirecekleri öğrenildi.