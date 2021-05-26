Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine fırtınalar estirdi! Façalı öldü, cenazesinde bomba patladı!

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Haşmet Façalı'nın ölümü ve cenazede patlayan bomba damga vurdu.
Haşmet Façalı ve kızı Didem'in ölümüyle iyice kontrolden çıkan savaş ailelerin birbirlerine yaptıkları eylemlerle devam etti. Önce Behzat ve İlyas tetiği çekenleri öldürdü ancak daha sonra Rıdvan'ın ailesi İlyas ve Behzat'ın arabasına bomba koydu ve cenaze çıkışı patlattı.
Şans eseri İlyas ve Behzat bombadan kurtuldu ancak Hakan onlar kadar şanslı değildi.
EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ, tüm kişilerde %9,81 izlenme oranı ve %24,62 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 196. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine doğrudan giriş yaptı!