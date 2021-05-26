Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine fırtınalar estirdi! Façalı öldü, cenazesinde bomba patladı!

Haşmet Façalı ve kızı Didem'in ölümüyle iyice kontrolden çıkan savaş ailelerin birbirlerine yaptıkları eylemlerle devam etti. Önce Behzat ve İlyas tetiği çekenleri öldürdü ancak daha sonra Rıdvan'ın ailesi İlyas ve Behzat'ın arabasına bomba koydu ve cenaze çıkışı patlattı.