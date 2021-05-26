Hava ısındı tatil sezonu açıldı kaçan kaçana!

KÜÇÜK ALARA KEÇİ BESLEDİ
Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar Düzyatan, yaklaşık bir haftadır Çeşme'de. Düzyatan, 'Yeni haftanın motivasyonu kafa tatili' notuyla kızı Alara'nın keçi beslediği bir fotoğrafı paylaştı.
ATA DENİZDE KOMEDYEN
Ata Demirer deniz sezonunu çoktan açtı. Deniz tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu, önceki gün deniz altında çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
RÜZGAR SÖRFÜ
Oyuncu İlkin Tüfekçi, Çeşme'de tatile çıktı. Oyuncunun Alaçatı'da rüzgar sörfü yaparken çekilen fotoğraflarına takipçilerinden beğeni yağdı.