Maraşlı’nın gizemli geçmişi ortaya çıktı!

Başrollerını Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı 'Maraşlı', kadrosuna kattığı başarılı isimlerin ekrana geldiği bölümüyle beğeni topladı. Dizide Maraşlı'nın, cezaevinde hayatını kurtardığı koğuş ağası Fuad'la tanışmasıyla olaylar hız kazandı. Fuad'la adeta baba-oğul gibi olan Maraşlı, istihbarat görevlisi Mehmet İnce iken, kızını yaralayanları bulmak üzere kimliğini Maraşlı olarak nasıl değiştirdiğini ilk kez anlattı. Maraşlı, Türel ailesini araştırmak isterken, Mahur'a nasıl aşık olduğunu Fuad'a anlatması izleyenleri şoke etti. Bölümde gerçek adı Mehmet İnce olan Maraşlı'nın değişen şivesi de sosyal medyada saatlerce gündem oldu. Ayrıca Mahur'un, Savcı Tolga'nın ısrarını kıramadığı için çıktığı yemeğe şahit olan Maraşlı, adeta yıkıldı. Bu arada Maraşlı, akıl hastanesinde tedavi gören Necati'yi ziyaret ederek emir aldığı kişiyi öğrenmeye çalıştı. Necati'den Hurdacı lakabını duyan Maraşlı, ona ulaşmak için Fuad'tan yardım istedi.