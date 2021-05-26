Pandemi konforlu teknelere olan talebi arttırdı

Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir teknelerinde izole yaşam süren deniz tutkunları, artık daha geniş bir yaşam alanı olan teknelere merak sardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Hedef 2023: 1 Milyon Amatör Denizci Projesi'ne duyulan yoğun ilgi karşısında balıkçı tekneleri de oldukça rağbet gördü. Bu bağlamda; Türkiye'nin en görkemli denizcilik buluşması CNR Avrasya Boat Show Denizde- Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı da yeni normale dönüş kriterleri kapsamında alınan bir dizi önlem ile deniz tutkunlarını bir araya getirme kararı aldı. Fuar, 1-6 Haziran tarihleri arasında Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açacak. mRNA teknolojisinden Covid-19'la birlikte haberdar olsak da, aslında son 10 yıldır bu teknolojiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Güvenlik riski oluşturmayan mRNA aşıları, kansere karşı da denendi ve ortaya olumlu sonuçlar çıktı. Raporlarda aşıların kanserin yayılma hızını yavaşlattığından bahsedildi