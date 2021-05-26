En son 30.son bölüm ile geçen hafta ekranlara gelen Sadakatsiz bu akşam var mı yok mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kanalın yayın akışında dizinin tekrar bölümünün yer almasından dolayı "Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu?", "Sadakatsiz neden yok?" şeklindeki soruların yanıtları sorgulanır hale geldi. Öte yandan dizinin final yapıp yapmadığı da merak edilenler arasında yerini alıyor. İşte Kanal D yayın akışı ile diziye dair bilgiler!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her Çarşamba Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam bekleniyordu. Ancak kanalın yayın akışında dizinin yeni bölümünün yer almadığı görüldü. Sadakatsiz neden yok, Sadakatsiz bu akşam var mı yeni bölüm ne zaman gibi soruların yanıtlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.