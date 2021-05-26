Seren Serengil ile Mustafa Tohma evleniyor mu? Evliliğe ikna olmak için sevgilisinden ne istediğini açıkladı

"İKİ AY ÖNCE ENGELLEDİM"

Serengil; "Ben annemi iki ay önce Instagram'da engelledim. Çünkü benim hakkımda yorumlar yapıyorlar sonra da benim sayfamda annemi etiketliyorlar. O da görünce çok üzülüyor ve cevap veriyor, anne işte tutamıyor kendini... Benim annem hayatı boyunca, evladını hapse sokan birini like'lamaz. O karşısında kalkan olur. Anneme, 'Sayfada sizinle ilgili yorum var' diye link yolluyorlar. O da link basıyor, o sayfa açılıyor. Yanlışlıkla da beğeniyor" dedi.