Seren Serengil ile Mustafa Tohma evleniyor mu? Evliliğe ikna olmak için sevgilisinden ne istediğini açıkladı

Magazin camiasının son günlerde en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Serengil, özel hayatı ve sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü sunucunun evlilik şartı ise oldukça şaşırttı.
Snob Magazin'in haberine göre; Uzun süredir 'Dumping Sendromu' ile mücadele eden Seren Serengil, Nişantaşı'nda sevgilisi Mustafa Tohma ile objektiflere takıldı.
"AĞIRLIĞIMCA ALTIN İSTİYORUM"
Seren Serengil, özel hayatı hakkında merak edilenleri ilk kez anlattı. Serengil, evlilikle ilgili sorulara "Tohma evlenmeyi çok istiyor ama ilk önce beni ikna etmesi lazım. Ağırlığımca altın istiyorum ama hiçbir işe yaramaz şu anda. Çok mutluyuz ve çok huzurluyuz. Bu ilişki evlilikle taçlanırsa güzel olur. Ama çok da önemli değil açıkçası" şeklinde yanıt verdi.
"TOHMA BANA ÇOK İYİ BAKIYOR"
'Dumping Sendromu' ile mücadele eden Seren Serengil'in bir hayli kilo verdiği de gözlendi. Sağlık durumu merak edilen Serengil, "Tohma bana çok iyi bakıyor. Sağlık durumunun her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor" diyerek sevenlerini mutlu etti.
Yaşadığı aşklar kadar magazinsel kavgalarıyla da bir türlü gündemden düşmeyen Seren Serengil (50) , Maldiv tatili sırasında çekildiği fotoğraflar üzerinden yaptığı oynamalar nedeniyle, sosyal medyada alay konusu haline geldi.
SEVGİLİSİYLE MALDİVLER'E GİTTİ
Şimdilerde moral depolamaya çalışan Serengil, geçtiğimiz hafta sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile Maldivler'e gitti. 1.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını takipçileriyle paylaşan Serengil, yeni çektirdiği fotoğrafları da sevenlerinin beğenisine sundu.
BAŞARISIZ PHOTOSHOP SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU
Mayo ve ayakkabı üretimi yapmaya başlayan Serengil, kendi ürünlerinin mankenliğini yapıyor. Sosyal medya kullanıcıları, Serengil'in üzerindeki salıncağın ipinin bacağına girdiğini belirterek, photoshop işleminin başarısız olduğunu söyledi.
"DEMEK Kİ İNANILMAYACAK KADAR GÜZELİM"
Seren Serengil'den photoshop iddialarına yanıt gecikmedi: "Halatlar bacaklarımı kesse de koleksiyonumun aşkına 38 derecede çekimlerimi tamamlayabildim. Bazıları da photoshop demişler, kapak mahiyetinde bu videoyu paylaşıyorum. Hayatımın en güzel hissettiğim dönemindeyim. İnanmayanlara teşekkür ediyorum. Onlar inanmadıkça ben mutlu oluyorum. Demek ki inanılamayacak kadar güzelim."
YORUMA KAPATTI
Geçtiğimiz günlerde siyah mayosuyla objektif karşısına geçen Serengil, bu defa mor bikinili pozuyla Instagram'ı salladı. Serengil'in, gönderilerini yorumlara kapatması dikkat çekti.
"YAZA SAĞ ÇIKAMAYABİLİRİM" DEMİŞTİ
Seren Serengil, geçirdiği mide ameliyatından sonra hızla kilo verdiği için hastanelik olmuştu. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle "Yaza sağ çıkamayabilirim" diyen Seren Serengil, Dumping Sendromu nedeniyle riskli bir ameliyat olacak. Zor günlerden geçen Serengil, bir problem de annesiyle yaşadı.
Ünlü şarkıcının annesi Nevin Serengil, kızının uzun zamandır küs olduğu Gülben Ergen'in albüm fotoğrafını beğendi. Bu iddiaların üzerin Seren Serengil'den açıklama geldi.
"İKİ AY ÖNCE ENGELLEDİM"
Serengil; "Ben annemi iki ay önce Instagram'da engelledim. Çünkü benim hakkımda yorumlar yapıyorlar sonra da benim sayfamda annemi etiketliyorlar. O da görünce çok üzülüyor ve cevap veriyor, anne işte tutamıyor kendini... Benim annem hayatı boyunca, evladını hapse sokan birini like'lamaz. O karşısında kalkan olur. Anneme, 'Sayfada sizinle ilgili yorum var' diye link yolluyorlar. O da link basıyor, o sayfa açılıyor. Yanlışlıkla da beğeniyor" dedi.