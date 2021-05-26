AYNI HATALARI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM

-Aslında sizde çok güçlü görünen o kişiliğin aksine duygusal bir adam görüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum ama…

Hayatta duygular-hisler çok önemlidir. Bazen bile bile lades olabiliyor bir kişi. Ben duygusallığı çok severim çok da seçtim, çünkü ailemden öyle gördüm. Hatalar da yaptırsa bana bunu yaşayıp görmeyi tercih ediyorum çünkü duygusallık ve hissiyatlar kaybolduğunda bence insani duygulardan çıkıyorsunuz. Bir de parayla satın alınamayacak ne güzel duygular bunlar olduğu için o anın tadını çıkartmaya çalışıyorum. Hata yaptığım çok oldu, ama bu hatalar ya da bu seçimler zaten tecrübe kazandırıyor. Bundan sonra da aynı hataları yapmaya devam edeceğim.

-Yani daha çok mantığıyla değil de duygularıyla hareket eden birisiniz galiba…

Ya mantık biraz paraya götürür kişiyi. Duygular da biraz bilinmeze götürür. Bilinmeze gitmek yaşamın içindeki daha önemli bir değer benim için.

YOUTUBE BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR HATAYDI

-Youtube'a da içerikler üretiyorsunuz, onlar nasıl gidiyor?

Youtube'a ben çok girmek istememiştim. Yarışmadan sonra şartlar beni YouTube'a çok yöneltti. Bazen istemediğim şeyler de çekmek zorunda kaldım. O yüzden çok fazla hoşuma gitmedi. Yani çok Youtube'a giremedim, belli bir süre de yapmayı düşünmüyorum. Asıl işime geri dönüp onu yapmak istiyorum. Orada 1-2 milyon fazla izlenmek için yapılan şeyler bana çok saçma geliyor. O yüzden oradaki tıklanmayı baz alıp kişilerin bir şeyleri planlayıp yapmasından yoruldum. Bunlar da benim için bir tecrübe oldu. Güzel bir mecra, ama kullanabilene. Şu an için Youtube düşünmüyorum, benim için çok büyük bir hataydı.

ŞARKICI OLMAK GİBİ BİR HEVESİM YOK

-Peki şarkıcılık? Bu bir heves mi, yoksa konserler veren bir Barış Murat Yağcı mı göreceğiz ilerleyen dönemde?

Konser verebileceğimi düşünmüyorum, öyle bir sesim olduğunu düşünmüyorum. Fakat yarışma dönemi, pandeminin ilk ve en ağır olduğu dönem biz adadayken burada işsiz kalan, evden dışarı çıkamayan, çoluğuna çocuğuna bakmak zorunda olan birçok insan vardı. Fakat o insanlar belki de ailesinin geçim kaynağı olan rızkını bana sms olarak attı. Bana güvendi, destek oldu. Ben de şarkıyı onlara bir borç olarak yaptım. Tamamen nankörlüğün olmadığı bir hayatta bu borcu nasıl öderim diye düşündüm ve şarkıyla bunu onlara armağan etmeye çalıştım. Bir konser verme şarkıcı olmak gibi bir hevesim yok. Şarkıda da maddi bir kazancım yok sadece vefa borcu gibi bir şeydi.

-Özellikle Survivor yarışmasıyla büyük bir şöhret yakaladınız desek yalan olmaz sanırım…

Ben yarışmaya boş gitmedim. Sonuçta az da olsa bir kariyerim vardı. Yarışma bana çok şey kattı ama hesapta olmayan bir pandemi çıktı. Pandemi de bize çok şey kattı daha çok izlendik daha çok bilinirliliğimiz arttı. Ben aynıyım, ben değişmedim. Ama çevrem ve çevremdeki insanlar çok değişti.