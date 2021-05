1991 yılında İzmir'de doğan Barış Murat Yağcı, basketbol kariyerine sakatlandıktan sonra veda etmek zorunda kaldı. Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilen Barış Murat Yağcı, kariyerini ekran önünde sürdürdü. Katıldığı 'Survivor' yarışmasını ikincilikle bitirdi, büyük bir hayran kitlesi edindi. Yaptığı her hareket sosyal medyada günlerce konuşuldu. İşte Barış Murat Yağcı'nın bilinmeyenleri ve merak edilenleri…

-Nasılsınız?

Sağ olun, siz?

-Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Öncelikle gerçekten nasıl olduğunuzu merak ediyorum. Genetik problemler nedeniyle sıkıntılar yaşadığınızı biliyoruz, daha iyi misiniz?

Normal bir insana göre daha fazla sıkıntım var ama bunlarla yaşamayı öğrendim. Birkaç doktor var benimle ilgilenen, onlarla hep iletişim halindeyiz. İyi olmak için çabalıyorum.

VİCDANIM ÇOK RAHAT

- Basketbol, oyunculuk, modellik, şarkıcılık ve yazarlık derken pek çok alanda aslında aktif olduğunuzu gördük. Hayat sizi buralara sürükledi mi, bu renkli sıfatların her birini kendi isteğinizle mi tercih ettiniz?

Bazılarını kendim seçtim bazılarını hayat sürükledi. Tam olarak ne işim yaptığım belli olmasa da birçok şeyi yapmaya çalışıyorum. Yorucu da olmuyor, memnunum. Yaptığım şeylerin neye yapıldığını bildiğim için vicdanen çok rahatım. Birçok branş değiştirmem dışarıdan farklı gözüküyor olabilir ama ben ne yaptığımın farkında olduğum için vicdanım çok rahat, yaptığım işi seviyorum.

-Hangisine daha çok ait hissediyorsunuz kendinizi?

Oyunculuk.

EKRANLARA DÖNMEK İSTİYORUM

-Oyunculuk demişken; Kocamın Ailesi, Kiralık Aşk, Şevkat Yerimdar gibi çok popüler işlerle ekranda gördük sizi. Yeniden düşünür müsün oyunculuğu? Teklif geliyor mu?

Ekran önünde olmak sadece diziyle yapılan bir şey değil. Bu işin dijital kısmı var. Tabii asıl mesleğim oyunculuğa hızlı bir dönüş yapmam lazım ama bunun için seçimlerimi çok doğru yapmam lazım. Çünkü çok büyük bir puzzle bu. Bir iş teklifi geldiğinde bütçesel veya yapım şirketine göre değerlendiremiyorsunuz maalesef. İlk gelen işler hep Ankara, Eskişehir olduğu için yarışmadan sonra hem ailemin hem de sevdiğim insanların yanında kalabilmek için kabul etmemiştik. O dönem öyle gerekiyordu ama şuan işler değişti. Artık eski yaşamıma dönüp güzel bir projeyle yakın bir zamanda tekrardan kendi işimi yapmak istiyorum.

Var o zaman teklifler?

Teklif hep var. Ama İstanbul olması çok önemli benim için. Bir de iyi bir proje olması çok önemli, kimlerle oynayacağım çok önemli. Çünkü maddi açıdan bir beklentim yok ama güzel bir proje olması lazım. Yakında da bir şeyler şekillenir diye düşünüyorum. Sonuçta daha 30 yaşındayım, yaparım diye düşünüyorum bir şeyler.