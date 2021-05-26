Tatil moduna girdik

SOSYETENIN önde gelen isimlerinden Osman Merzeci, sevgilisi Melis Murathanoğlu ile önceki gün Türkbükü'ndeki Maçakızı'nda görüntülendi. Tatil sezonunu Bodrum'da açan sevgililer, arkadaşlarıyla kahkahalarla yüklü bir gün geçirdi.FUTBOLCU Şener Özbayraklı ile evli olan oyuncu Şilan Makal, sezonu açtı. Altı aylık hamile olan Makal, eşiyle mavi tura çıktı. Oyuncu, eşiyle bir fotoğrafını "Şener hariç herkes mutlu" notuyla paylaştı.İVANA Sert, sevgilisi Sezer Dermenci ile tatil yapıyor. Önceki gün kendi yaptığı çöreklerle poz veren Sert'in parmağındaki tektaş, sevgilisinden evlilik teklifi aldığını ortaya çıkardı.YEŞILÇAM'IN unutulmaz oyuncularından Bahar Öztan, Bodrum'daki yazlığında dinleniyor. Üç kez kanseri yenen oyuncu, artık daha sakin bir yaşam sürüyor. Öztan, önceki gün havuz başında spor yaptı.OYUNCU Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un aşkı tam gaz devam ediyor. Çift, geçtiğimiz günlerde sezonun yorgunluğunu atmak için tatile gitti. Ege kıyılarını gezen sevgililer, hem eğlendi, hem de renkli pozlar verdi.OYUNCU İlayda Akdoğan, basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'le Kemer'de. Yazın keyfini çıkarmaya başlayan Akdoğan, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.OYUNCU Ceren Yılmaz da Bodrum'da tatil yapan ünlülerden. Geçtiğimiz haftalarda Dubai'ye giden oyuncunun yeni rotası Türkbükü oldu. Yılmaz, sabah saatlerinde tekneye binerek tura çıktı.ŞARKICI Tuğba Yurt, sevgilisi Burak Tanrısever ile tekneleriyle Boğaz turu yaparken objektiflere takıldı. Yurt, gezi sonrası teknelerini Tarabya açıklarına demirleyerek denize olta atan Tanrısever'in tuttuğu balıkları geri bıraktı. Ünlü şarkıcının oltasına ise hiç balık takılmadı.PETEK Ertüre, ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'ndan olan oğlu Ali Ege'nin sekizinci yaş gününü Bodrum'daki Moon Beach'te kutladı. Pandemiden dolayı yakın arkadaşlarını çağıramayan Ertüre, "Bu sene de böyle oldu. Anne-oğul beraber kutladık" dedi. Pastasının mumlarını üfleyen Ali Ege, ardından annesine sarıldı.ÜNLÜ oyuncu Doğa Rutkay ailesiyle birlikte Çeşme'ye gitti. Çocukları için evini düzenleyen ve onlara yeni yatak yaptıran oyuncu, önceki gün bahçesinde yetiştirdiği limonlarıyla poz verdi.SEZONUN açılmasıyla birlikte Bodrum yavaş yavaş canlanırken, belediyeye yine eleştiriler yağmaya başladı. Her pazartesi Türkübükü'nde kurulan pazarın girişindeki dezenfektan haznesinin içine su konulduğunu fark eden pazar esnafı, video çekerek bu olayı paylaştı. Esnaf, "Zaten yollardan şikâyetçiyiz, ortalık doz duman, belediye bir de böyle şeyler yapıyor. Pes'' diyerek isyan etti.Doğandemir, oyuncu arkadaşı Seda Türkmen'le Muğla Akbük'te deniz sezonunu açtı. Güzel oyuncu, deniz kestanesi yemeyi de ihmal etmedi.