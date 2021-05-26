Tatil moduna girdik

KAHKAHALAR HAVADA UÇUŞTU
SOSYETENIN önde gelen isimlerinden Osman Merzeci, sevgilisi Melis Murathanoğlu ile önceki gün Türkbükü'ndeki Maçakızı'nda görüntülendi. Tatil sezonunu Bodrum'da açan sevgililer, arkadaşlarıyla kahkahalarla yüklü bir gün geçirdi.
'ŞENER HARIÇ HERKES MUTLU'
FUTBOLCU Şener Özbayraklı ile evli olan oyuncu Şilan Makal, sezonu açtı. Altı aylık hamile olan Makal, eşiyle mavi tura çıktı. Oyuncu, eşiyle bir fotoğrafını "Şener hariç herkes mutlu" notuyla paylaştı.
EVLİLİK TEKLİFİ ALDI
İVANA Sert, sevgilisi Sezer Dermenci ile tatil yapıyor. Önceki gün kendi yaptığı çöreklerle poz veren Sert'in parmağındaki tektaş, sevgilisinden evlilik teklifi aldığını ortaya çıkardı.
ŞİFAYI BODRUM'DA BULDU
YEŞILÇAM'IN unutulmaz oyuncularından Bahar Öztan, Bodrum'daki yazlığında dinleniyor. Üç kez kanseri yenen oyuncu, artık daha sakin bir yaşam sürüyor. Öztan, önceki gün havuz başında spor yaptı.
EGE KIYILARINDA AŞK
OYUNCU Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un aşkı tam gaz devam ediyor. Çift, geçtiğimiz günlerde sezonun yorgunluğunu atmak için tatile gitti. Ege kıyılarını gezen sevgililer, hem eğlendi, hem de renkli pozlar verdi.
SEVGİLİLER KEMER'DE
OYUNCU İlayda Akdoğan, basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'le Kemer'de. Yazın keyfini çıkarmaya başlayan Akdoğan, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
ÖNCE DUBAI SONRA TÜRKBÜKÜ
OYUNCU Ceren Yılmaz da Bodrum'da tatil yapan ünlülerden. Geçtiğimiz haftalarda Dubai'ye giden oyuncunun yeni rotası Türkbükü oldu. Yılmaz, sabah saatlerinde tekneye binerek tura çıktı.
BALIKLARA KIYAMADI
ŞARKICI Tuğba Yurt, sevgilisi Burak Tanrısever ile tekneleriyle Boğaz turu yaparken objektiflere takıldı. Yurt, gezi sonrası teknelerini Tarabya açıklarına demirleyerek denize olta atan Tanrısever'in tuttuğu balıkları geri bıraktı. Ünlü şarkıcının oltasına ise hiç balık takılmadı.
KÜÇÜK AĞA 8 YAŞINDA
PETEK Ertüre, ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'ndan olan oğlu Ali Ege'nin sekizinci yaş gününü Bodrum'daki Moon Beach'te kutladı. Pandemiden dolayı yakın arkadaşlarını çağıramayan Ertüre, "Bu sene de böyle oldu. Anne-oğul beraber kutladık" dedi. Pastasının mumlarını üfleyen Ali Ege, ardından annesine sarıldı.
İŞTE BAHÇEMİN LİMONLARI
ÜNLÜ oyuncu Doğa Rutkay ailesiyle birlikte Çeşme'ye gitti. Çocukları için evini düzenleyen ve onlara yeni yatak yaptıran oyuncu, önceki gün bahçesinde yetiştirdiği limonlarıyla poz verdi.
PAZAR ESNAFINDAN BELEDİYEYE TEPKİ
SEZONUN açılmasıyla birlikte Bodrum yavaş yavaş canlanırken, belediyeye yine eleştiriler yağmaya başladı. Her pazartesi Türkübükü'nde kurulan pazarın girişindeki dezenfektan haznesinin içine su konulduğunu fark eden pazar esnafı, video çekerek bu olayı paylaştı. Esnaf, "Zaten yollardan şikâyetçiyiz, ortalık doz duman, belediye bir de böyle şeyler yapıyor. Pes'' diyerek isyan etti.
DENİZ KESTANESİ YEDİ HANDE
Doğandemir, oyuncu arkadaşı Seda Türkmen'le Muğla Akbük'te deniz sezonunu açtı. Güzel oyuncu, deniz kestanesi yemeyi de ihmal etmedi.