Togay, göçeden Kayı Obası’nı vurdu! Bamsı Bey hain saldırıda şehit düştü!

TOGAY VE BAMSI BEY KARŞI KARŞIYA!

Katarı korumakla görevli alpler kadınları ve çocukları korumaya alırken, amansız bir savaşa giriştiler. Bamsı Bey komutasındaki bir avuç alp kahramanca bir direniş gösterirken, savaş meydanında Togay ve Bamsı Bey karşı karşıya geldi.