Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 26 Mayıs 2021 Çarşamba Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 26 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BUGÜN AY TUTULACAK!" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Yılın ilk tutulması, 5 derece ile yaşanacak. Türkiye'nin Güneş burcu ile aynı derecede olacak. 2021'in en büyük günü bugün! Küresel olaylar ülkemizin de gündemini değiştirecek. Mikrodan makroya hepimizi etkileyecek bir sürece giriyoruz. Ani istifalar ittifakların önüne geçecek.
Koç: Hedeflerini yeniden gözden geçireceksin çünkü bugün ateş burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. Kas ağrılarının bugünlerde arttığını fark edeceksin.
Boğa: Üzerinde çalıştığın projelerin kapsamını genişletiyorsun. Bugün ateş burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. Meslek seçimin konusunda kendini baskı altında hissedeceksin.
İkizler: İletişimdeki problemlerinin sayıları artıyor. Yılın ilk tutulması karşıt burcunda meydana geliyor. Ailenle geçirdiğin vakitlerin süresi artış gösterebilir.
Yengeç: İş değişikliğinin gündeminde olduğu bir güne başlıyorsun. Yılın ilk tutulması değişken burçta meydana geliyor. Bankalar ile görüşmelerin bugünlerde artış gösterecek.
Aslan: Sabah saatlerindeki aksiliklerle güne başlıyorsun. Bugün, ateş burcunda Ay tutulması meydana gelecek. Estetik konusu tekrar karşına gelebilir.
Başak: Ateş burcunda meydana gelecek tutulma ile birlikte harekete geçiyorsun. Evinde geçmişi sana hatırlatan eşyalarından kurtuluyorsun.
Terazi: İş yerinde, seyahatler gündemine gelebilir. Bugün, ateş burcunda gerçekleşecek tutulma, bugüne senden saklanan konuları ortaya çıkarabilir.
Akrep: Karşına gelen konularda kendinden ödün vermiyorsun. Bugün ateş burcunda Ay tutulması meydana gelecek. Kararlarının arkasında duruyorsun.
Yay: Kariyer hedeflerine ulaşmak için bugünden güzel bir gün olamaz. Bugün burcunda meydana gelecek Ay tutulması, yaşam alanındaki düzenlemeleri gündemine gelecek.
Oğlak: Çevrenden gelen eleştiriler, seni rahatsız edebilir. Bugün ateş burcunda Ay tutulması meydana gelecek. Aile içerisinde eski konular yeniden gündeme gelebilir.
Kova: İhtiyaçlarını karşılamak için harekete geçiyorsun. Yılın ilk tutulması, ateş burcunda meydana gelecek. Sosyal ilişkilerde daha aktif bir rol oynuyorsun.
Balık: Sağlık konuları bugünün gündemini oluşturuyor. Bugün ateş burcunda Ay tutulması meydana gelecek. Tavrın netleşmeye başlayacak.
BUGÜN AY TUTULACAK!
2021 yılının ilk ay tutulması bugün gerçekleşecek. Yanı sıra dünyanın son bir buçuk yıldır hangi bilinmezlikle yuvarlandığını gösterecek. İnsan ruhunun ne olursa olsun özgürlük için gerekirse virüsle bile omuz omuza yaşamayı göz aldığını göreceğiz. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun "insan" denilen canlının yerinde duramayan ruhunun bir şeklide temasta bulunduğunu göreceğiz.
Tutulmalar Kırılmaların Habercisidir.
Ay şaşırtıcı bir yansımayla insanları, meydana gelen olayları, hatta gizlenenleri farklı bir ışık altında görmemizi de sağlar. Olayların gidişatına etkisi olduğu gibi, bakış açısında bu değişime müsaade eder. Bu dönemler kritik yapmaya, sorgulamaya açık dönemlerdir. Bugün meydana gelecek yılın ilk tutulması bu vesile ile arınma, veda etme, sonlanma ve yeni düzenlemeleri önümüze getirecektir. Aslında her şeyin döngüsel olduğunu, bir sonucun yeni bir başlangıca sebebiyet verdiğini gösterecek.
"Yılın şu dönemine kadar neler olduğuna baktığımızda büyük çatışmaları, büyük mücadeleleri bize gösteriyor. Demek oluyor ki bazı şeyleri yerli yerine oturmak için önce saklananların köşesinden çıkıp gerçekleri gözümüze sokması gerekecek."
Ay Tutulacak, İnsanlık Ayağa Kalkacak!
Dünya'nın gölgesi Ay'ın yüzüne düşerken, bilinçsiz duyguları yüzeye çıkartacak ve refleksler artacak. Değişken burçtaki tutulma, bir yandan rotasını istediği gibi tutturanların yollarına çomak sokarken bir yandan da artık yeterli gelmeyen duyguları ve bağımlılıkları bıraktırmaya teşvik edecek. Arınmak, yenilenmek ve dinçleşmek için son derece güçlü bir zaman diliminin içinde düşeceğiz. Gelecek 3 ay bireysel yaşamlarda bu temizlenmeyi görebileceğiz.
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