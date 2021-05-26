Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 26 Mayıs 2021 Çarşamba Bugün burcunuzda neler var?

BUGÜN AY TUTULACAK!

2021 yılının ilk ay tutulması bugün gerçekleşecek. Yanı sıra dünyanın son bir buçuk yıldır hangi bilinmezlikle yuvarlandığını gösterecek. İnsan ruhunun ne olursa olsun özgürlük için gerekirse virüsle bile omuz omuza yaşamayı göz aldığını göreceğiz. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun "insan" denilen canlının yerinde duramayan ruhunun bir şeklide temasta bulunduğunu göreceğiz.

Tutulmalar Kırılmaların Habercisidir.

Ay şaşırtıcı bir yansımayla insanları, meydana gelen olayları, hatta gizlenenleri farklı bir ışık altında görmemizi de sağlar. Olayların gidişatına etkisi olduğu gibi, bakış açısında bu değişime müsaade eder. Bu dönemler kritik yapmaya, sorgulamaya açık dönemlerdir. Bugün meydana gelecek yılın ilk tutulması bu vesile ile arınma, veda etme, sonlanma ve yeni düzenlemeleri önümüze getirecektir. Aslında her şeyin döngüsel olduğunu, bir sonucun yeni bir başlangıca sebebiyet verdiğini gösterecek.

"Yılın şu dönemine kadar neler olduğuna baktığımızda büyük çatışmaları, büyük mücadeleleri bize gösteriyor. Demek oluyor ki bazı şeyleri yerli yerine oturmak için önce saklananların köşesinden çıkıp gerçekleri gözümüze sokması gerekecek."