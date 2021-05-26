Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 27 Mayıs 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 27 Mayıs 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 27 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "AY TUTULMASI BİZE NE ANLATACAK?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Venüs-Neptün karesi "ilahi adalet!" diyor. 24 Ekim 1945'de Akrep Döngüsünde kurulan Birleşmiş Milletler kınadığı yerlerden sınanacak. Kripto para dünyasındaki spekülasyonlar dipsiz bir kuyuya dönüşecek. Melek yatırımcıların melek gibi olmadığı ortaya çıkacak.
Koç: Kendi gelişimine odaklandığın bugünlerde yeni fırsatların haberini alacaksın. Ay boşlukta hareket ederken, iletişim kopuklukları yaşayabilirsin.
Boğa: Geçmiş konular bugünün gündemini oluşturuyor. Ay bugün boşlukta hareket edecek. Aldığın kararların çevren tarafından sorgulandığını hissedebilirsin.
İkizler: Çevrenle olan uyumun artıyor. Ay, akşam saatlerinde boşlukta hareket edecek. Aile büyüklerinle olan iletişimin kuvvetlenecek.
Yengeç: Beslenme alışkanlıkların değişiyor. Ay, akşam saatlerinde boşlukta hareket etmeye başlayacak. Acele etmeni gerektirecek konular karşına gelebilir.
Aslan: Duygusal yaşantın bugün ön plana çıkıyor. Akşam saatlerinde Ay, boşlukta hareket etmeye başlayacak. Harcamaların artış gösterebilir.
Başak: Bugün kariyer yaşantında yeni bir anlaşmaya imza atabilirsin. Ay, bugün boşlukta hareket edecek. Yalnız bir Başak burcuysan, beklemediğin bir aşk itirafı kapını çalabilir.
Terazi: İş yerinde sorumluluklarının arttığını fark edeceksin. Bugün hayatın için önemli bir karar aşamasında olduğunu fark edebilir ve harekete geçebilirsin.
Akrep: Aile içerisinde gündeme gelen konularda sessiz kalmayı düşüneceksin. Çalışma koşullarından memnun olmaman, iş değiştirmene sebep olabilir.
Yay: Uzun süredir ertelediğin taşınma konusu için bugün ilk adımı atıyorsun. Evli bir Yay burcuysan, eşinin ailesiyle yaşadığı problemlerde ona destek olacaksın.
Oğlak: Evde kullanmadığın eski eşyalarını değerlendirmeyi düşüneceksin. Haftalık programında gözden geçirmek istediğin noktaların üzerine yoğunlaşacaksın.
Kova: Ödemelerinin yoğunluğunun oluşturduğu bir gündesin. Evli bir Kova burcuysan, harcamalarının artması eşinden tepki çekebilir.
Balık: Bugün uzun süredir beklediğin konular hakkında haberler alabilirsin. İlişkisi yeni bitmiş bir Balık burcuysan, eski sevgilinden gelen mesajlar olabilir.
AY TUTULMASI BİZE NE ANLATACAK?
Ay, duygusal dengeyi, hisleri, dişil enerjiyi, iç sesimizi, kaygılarımızı temsil eder. Gökyüzünde Ay tutulması bir yandan Dolunay'ı meydana getirir. Bu etki her şeyi abartılı ve uçlarda yaşamayı tetikler. 26 Mayıs günü gerçekleşen Ay Tutulması ruhlarımızı uyandırmıştı, yanı sıra uzun zamandır aradığımız cevapları da bize sunacak. Tutulma, 2020 yılında dünyadan gizlenen rakamların ortaya çıkacağının altını çiziyor.
Ay Ateşteyken Sitemler Dile Gelecek
Ay aynı zamanda kadın ve çocukları da temsil eder. Tutulma etkisiyle kadın ve çocukların bu döngüde öne çıkacağını vurgularken, koruma reflekslerinin de bir o kadar artacağını ifade ediyor. Bu süreçte;
Ay tutulurken tepe noktasında (MC) İkizler olacak. Aynı zamanda da Venüs'le kavuşum yapıyor olacak. Bu da;
Söylesene Dünya! Neslimize Ne Oluyor?
Ay tutulması, sonların daima zor olduğunu gösterir. Ancak unutmayın ki her şey döngüseldir. Doruğa ulaşmak her zaman bir başlangıcın kenarından gerçekleşir. Yürek burkan konular, toplumsal tepkiler olarak görülen Ay tutulmalarında, her köşeden farklı haberler akarken dünya üzerindeki din konularına, evlerden çıkamayanların agorafobisine, dünyadaki birçok illegal ticarete kadar çuval dolusu haberin içinde kaybolabiliriz.
Hangi Burçları Daha Çok Etkileyecek?
Çarşamba günü meydana gelen ateş elementli Ay tutulması, değişken burçlarla el sıkışacak. İkizler, Başak, Yay, Balık burçlarını (0 ve 10 derecede olanlar) daha çok etkileyebilir.
Dikkat Çekici Noktalar Var Mı?
Ay, bu tutulma esnasında kıpkırmızı olur. Çünkü Ay yüzeyindeki tek ışık dünya atmosferi tarafından filtre edilir. Mayıs ayında meydana gelecek ilk tutulma olan ''Kanlı Ay'' 2021'de tek olmasına rağmen, Kasım ayında buna benzer bir Ay tutulması daha olacak. Dikkat çeken noktalar ise;