Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 27 Mayıs 2021 Perşembe

AY TUTULMASI BİZE NE ANLATACAK?

Ay, duygusal dengeyi, hisleri, dişil enerjiyi, iç sesimizi, kaygılarımızı temsil eder. Gökyüzünde Ay tutulması bir yandan Dolunay'ı meydana getirir. Bu etki her şeyi abartılı ve uçlarda yaşamayı tetikler. 26 Mayıs günü gerçekleşen Ay Tutulması ruhlarımızı uyandırmıştı, yanı sıra uzun zamandır aradığımız cevapları da bize sunacak. Tutulma, 2020 yılında dünyadan gizlenen rakamların ortaya çıkacağının altını çiziyor.

Ay Ateşteyken Sitemler Dile Gelecek

Ay aynı zamanda kadın ve çocukları da temsil eder. Tutulma etkisiyle kadın ve çocukların bu döngüde öne çıkacağını vurgularken, koruma reflekslerinin de bir o kadar artacağını ifade ediyor. Bu süreçte;

Dört duvara sıkışan çocukların dertlerini konuşacağız. Örneğin, konuşma bozukluğu görme bozukluğu ve yeme bozukluklarının artığına fark edeceğiz.

Ay tutulurken tepe noktasında (MC) İkizler olacak. Aynı zamanda da Venüs'le kavuşum yapıyor olacak. Bu da;

Uzmanların gündemlerine hızlıca çocukları almasına, ana akım medyalarda konuşulmayanların sosyal medya platformlarında konuşulacağına işaret ediyor.

Yaşlıları daha hızlı yaşlandıran, çocukların sağlıklı gelişimini kısıtlayan durumlara karşı isyanları duyacağız.

Söylesene Dünya! Neslimize Ne Oluyor?

Ay tutulması, sonların daima zor olduğunu gösterir. Ancak unutmayın ki her şey döngüseldir. Doruğa ulaşmak her zaman bir başlangıcın kenarından gerçekleşir. Yürek burkan konular, toplumsal tepkiler olarak görülen Ay tutulmalarında, her köşeden farklı haberler akarken dünya üzerindeki din konularına, evlerden çıkamayanların agorafobisine, dünyadaki birçok illegal ticarete kadar çuval dolusu haberin içinde kaybolabiliriz.