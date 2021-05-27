Deniz Akkaya o davayı kazandı! Kızı Ayşe’nin babası Efe Önbilgin ile mahkemelik olmuştu…

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açtığ davada Efe Önbilgin, Deniz Akkaya ile yaşadığı birlikteliğinden 2009'da Ayşe adında bir çocuklarının olduğunu belirtmişti. Daha sonra ilişkilerinin bitmesi üzerine karşılıklı açılan davalarla hukuki sürecin devam ettiği belirtilen Önbilgin, velayeti kendisinde olmasa da çocuğun gelişiminde kendi söz hakkının bulunduğunu belirtmişti. Önbilgin, Instagram'da bir milyon takipçisi olan Deniz Akkaya'nın reklam ve ticari amaçlı mayo ve bikinilerle, küçük Ayşe'yi bikinili halde bir firmanın reklamlarında kullandığını ileri sürmüştü. Küçük kızın bikinili fotoğraflarını istismara açık bir şekilde sosyal medya hesabından yayınladığını iddia eden Önbilgin, kızının bu fotoğraflarına sosyal medyada tepki gösterildiğini, çocuğun menfaati için görsellerini sosyal medyada kullanmasının durdurulmasını ve ticari amaçlı kullanmasının yasaklanmasını istemişti.