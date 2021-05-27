Duman grubu üyelerinden Batuhan Mutlugil boşandı! Ünlü sanatçının eski eşine ödeyeceği rakam dudak uçuklattı!

ESKİ EŞİNE 1 MİLYON LİRA ÖDEYECEK

Taraflar arasında hazırlanan protokolde bir madde ise oldukça dikkat çekiciydi. Bu anlaşmaya göre Mutlugil ayrıldığı eski eşine 100 bin euro, yani yaklaşık 1 milyon lira ödeyecek.