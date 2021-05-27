Duman grubu üyelerinden Batuhan Mutlugil boşandı! Ünlü sanatçının eski eşine ödeyeceği rakam dudak uçuklattı!

2016 yılında Bodrum'da sade bir nikah töreniyle evlenen ünlü müzisyen Batuhan Mutlugil ve Leyla Alfansa'dan bugün kötü haber geldi. Ünlü çiftin mutluluğu 5 yıl sürdü.
'ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK' NEDENİYLE DAVA AÇTI
Yaklaşık 2,5 ay önce birlikte yaşadıkları evden ayrılan Mutlugil, 8 Nisan'da "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle boşanma davası açtı.
ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR
Önceki gün çiftin mahkemesi görüldü. Çiftin İstanbul 9. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşması anlaşmalı boşanmayla sonuçlandı.
ESKİ EŞİNE 1 MİLYON LİRA ÖDEYECEK
Taraflar arasında hazırlanan protokolde bir madde ise oldukça dikkat çekiciydi. Bu anlaşmaya göre Mutlugil ayrıldığı eski eşine 100 bin euro, yani yaklaşık 1 milyon lira ödeyecek.