Haberler Günaydın Haberleri Duman grubu üyelerinden Batuhan Mutlugil boşandı! Ünlü sanatçının eski eşine ödeyeceği rakam dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 27.5.2021 19:31 Son Güncelleme: 27.5.2021 19:52

grubu üyelerinden boşandı! Ünlü sanatçının eski eşine ödeyeceği rakam dudak uçuklattı!

Duman grubu üyelerinden Batuhan Mutlugil boşandı! Ünlü sanatçının eski eşine ödeyeceği rakam dudak uçuklattı!

grubu üyelerinden , 5 yıl önce evlendiği Leyla Alfansa'dan boşandı. Boşanma protokolünde ise dikkat çeken bir detay yer aldı. Protokole göre ünlü müzisyen Mutlugil, eski eşine 100 bin euro, yani yaklaşık 1 milyon lira ödeme yapacak. İşte boşanma ile ilgili detaylar...

2016 yılında Bodrum'da sade bir nikah töreniyle evlenen ünlü müzisyen Batuhan Mutlugil ve Leyla Alfansa'dan bugün kötü haber geldi. Ünlü çiftin mutluluğu 5 yıl sürdü.

'ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK' NEDENİYLE DAVA AÇTI

Yaklaşık 2,5 ay önce birlikte yaşadıkları evden ayrılan Mutlugil, 8 Nisan'da "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle boşanma davası açtı.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Önceki gün çiftin mahkemesi görüldü. Çiftin İstanbul 9. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşması anlaşmalı boşanmayla sonuçlandı.

ESKİ EŞİNE 1 MİLYON LİRA ÖDEYECEK

Taraflar arasında hazırlanan protokolde bir madde ise oldukça dikkat çekiciydi. Bu anlaşmaya göre Mutlugil ayrıldığı eski eşine 100 bin euro, yani yaklaşık 1 milyon lira ödeyecek.

DÖRT TAKSİTTE ÖDENECEK!

Anlaşma gereği 1 milyon liranın dört taksitte ödeneceği ifade edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Duman grubu üyelerinden Batuhan Mutlugil boşandı! Ünlü sanatçının eski eşine ödeyeceği rakam dudak uçuklattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA