Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan açıklama! Haldun Demirhisar’la baş başa görüntülenmişti…

AYNI HABERİ YALANLAMAK İSTEMİYORUM

Hürriyet'in haberine göre; Önceki gün Etiler'de görüntülenen Serenay Sarıkaya, o fotoğraflarla ilgili sorular üzerine şöyle dedi: "Yeni bir şey söylemek istemiyorum. Daha önce de bu haberleri yalanlamıştım zaten.