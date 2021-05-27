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Giriş Tarihi: 27.5.2021 11:02 Son Güncelleme: 27.5.2021 11:02

Güzel oyuncu 'dan ! ’la baş başa görüntülenmişti…

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan açıklama! Haldun Demirhisar’la baş başa görüntülenmişti…

İş insanı ile tatili esnasında görüntülenerek aşk iddialarını güçlendiren oyuncu , önceki gün ’de objektiflere yansıdı. Sarıkaya, hakkında çıkan aşk haberine açıklık getirdi. Haldun Demirhisar’la baş başa görüntülenen Serenay Sarıkaya, aşk haberlerine bir kez daha tepki gösterdi. İşte Serenay Sarıkaya’nın Haldun Demirhisar ile çıkan görüntüleri için yaptığı o

Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la ilk kez geçen ay işadamının Göcek'teki teknesinde görüntülenmiş, çıkan aşk haberlerini de "Bahsedilen kişi arkadaşımdır" diyerek yalanlamıştı.

İkili geçtiğimiz günlerde de Göcek'teki bir çiftlik evinin bahçesinde objektife yansıdı.

Evin Demirhisar'a ait olduğu ve ikilinin burada 1 ay baş başa tatil yaptığı iddia edildi.

AYNI HABERİ YALANLAMAK İSTEMİYORUM

Hürriyet'in haberine göre; Önceki gün Etiler'de görüntülenen Serenay Sarıkaya, o fotoğraflarla ilgili sorular üzerine şöyle dedi: "Yeni bir şey söylemek istemiyorum. Daha önce de bu haberleri yalanlamıştım zaten.

Görüntülendiğim yer benim evim. Arkadaşlarımla bir araya gelmem kadar doğal bir şey olamaz. Her seferinde aynı haberleri yalanlamak istemiyorum."

Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar, Göcek'teki çiftlik evinde böyle görüntülenmişti.

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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan açıklama! Haldun Demirhisar’la baş başa görüntülenmişti…
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