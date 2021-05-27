Son dakika: Şarkıcı Hadise'nin Seren Serengil'e açtığı davada karar çıktı!

Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, şarkılarının yanı sıra yatırımlarıyla gündeme gelmişti. 2018 yılında Bodrum'da işlettiği La Plaj isimli mekana, iddiaya göre 1 milyon 900 bin liralık borcu sebebiyle icra gelmişti. Hadise, her ne kadar iddiaları yalanlasa da haberler manşetlerden inmemişti.



O HABERE TEPKİ



Seren Serengil ile Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu magazin programında konuyu değerlendirmiş ve yorumlarda bulunmuştu. Yapılan programlarda 'Hadise'ye haciz şoku', 'Hadise 200 bin liralık tatilin tadını çıkartıyor, alacaklılar borçlunun yolunu gözlüyor" gibi farklı başlıklardaki haberlerle değerlendirilmişti.