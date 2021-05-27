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Giriş Tarihi: 27.5.2021 14:56 Son Güncelleme: 27.5.2021 15:06

: Şarkıcı 'nin 'e açtığı davada karar çıktı!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Son dakika: Şarkıcı Hadise'nin Seren Serengil'e açtığı davada karar çıktı!

Ünlü şarkıcı 'nin ’da işlettiği için icralık olduğu iddia edilmişti. Hadise, programlarında konuya dair yorumlarda bulunan ve ’na 100’er bin liralık manevi açmıştı. Hadise'nin Seren Serengil ile Cengiz Semercioğlu'na açtığı tazminat davasında karar çıktı. İşte haberinin ayrıntıları...

Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, şarkılarının yanı sıra yatırımlarıyla gündeme gelmişti. 2018 yılında Bodrum'da işlettiği La Plaj isimli mekana, iddiaya göre 1 milyon 900 bin liralık borcu sebebiyle icra gelmişti. Hadise, her ne kadar iddiaları yalanlasa da haberler manşetlerden inmemişti.

O HABERE TEPKİ

Seren Serengil ile Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu magazin programında konuyu değerlendirmiş ve yorumlarda bulunmuştu. Yapılan programlarda 'Hadise'ye haciz şoku', 'Hadise 200 bin liralık tatilin tadını çıkartıyor, alacaklılar borçlunun yolunu gözlüyor" gibi farklı başlıklardaki haberlerle değerlendirilmişti.

SUNUCULARA DAVA

Hadise, programda aleyhine yapılan gerçek dışı haber ve yorumları affetmemiş durumu savcılığa bildirmişti. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı program sunucuları Serengil ve Semercioğlu'ndan 100'er bin liralık manevi tazminat talep etmişti.

KARAR VERİLDİ

O davada bugün karar çıktı. Tarafların vekilleri ile gerçekleşen duruşmada Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in vekilleri, yapılan haberin hukuka aykırı olmadığını ve Hadise Açıkgöz'ün haber sonrasında manevi zarara uğradığına dair kanıtın bulunmadığını ifade ederek davanın reddini talep etti.

TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne Serengil ve Semercioğlu'nun ünlü şarkıcıya 8 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

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Son dakika: Şarkıcı Hadise'nin Seren Serengil'e açtığı davada karar çıktı!
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