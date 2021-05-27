İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı! İbo Show’da tartışmışlardı! ‘İnşallah bana hakkını helal etmiştir’

NE OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses, 2005'te konuk ettiği Oğuz Yılmaz ile programında tartışmıştı. İkili, 'Bent Deresi' şarkısı nedeniyle gerginlik yaşamıştı. Yılmaz, Tatlıses'e, "Beni Bent Deresi ile kalıplaştırdıysan üzülürüm. Ben beş kez programına katıldım. Sanki 'Bent Deresi'ni dinledim, Oğuz Yılmaz'ı çağırdım gibi konuştun" ifadelerini kullanmıştı. Tatlıses, Yılmaz'a yönelik, "Oğuz vallahi söylersem şarkını çaldırmazlar. Tüm Türkiye'de çaldırmazlar" ifadelerini kullanmıştı. Tatlıses'e cevap veren Oğuz Yılmaz ise "Senin demenle olmuyor" karşılığını vermişti. Tatlıses program boyunca da Yılmaz'ı eleştirmişti.