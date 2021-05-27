Haberler Günaydın Haberleri İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı! İbo Show’da tartışmışlardı! ‘İnşallah bana hakkını helal etmiştir’
Giriş Tarihi: 27.5.2021 11:50 Son Güncelleme: 27.5.2021 11:57

'in pişmanlığı! ’da tartışmışlardı! ‘İnşallah bana hakkını helal etmiştir’

İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı! İbo Show’da tartışmışlardı! ‘İnşallah bana hakkını helal etmiştir’

Ünlü türkücü , geçirdiği kalp krizi nedeniyle 53 yaşında vefat etti. Yılmaz'ın ölümü başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'de büyük üzüntüye neden oldu. ve Oğuz Yılmaz, geçmiş yıllarda ’da tartışma yaşamıştı. Oğuz Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından "İbrahim Tatlıses'e küs öldü" yorumları yapılmıştı. İbrahim Tatlıses, bir dönem aralarında tartışma yaşanan ünlü sanatçı Oğuz Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu. Oğuz Yılmaz ile gerginlik yaşayan Tatlıses, "İnşallah bana hakkını helal etmiştir' dedi.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı! 'İnşallah bana hakkını helal etmiştir' Türkücü İbrahim Tatlıses, geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz hakkında konuştu. Bir dönem şarkıcı Oğuz Yılmaz ile gerginlik yaşayan Tatlıses, "İnşallah bana hakkını helal etmiştir' dedi.

Ankara oyun havalarıyla adından söz ettiren şarkıcı Oğuz Yılmaz, 19 Mayıs'ta geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybetmişti. İbrahim Tatlıses de bir dönem programında gerginlik yaşadığı Oğuz Yılmaz'la ilgili açıklamalarda bulundu.

İbrahim Tatlıses ile Oğuz Yılmaz canlı yayında böyle tartışmıştı | Video

"BEN HAKKIMI HELAL ETTİM, CENNETLİK OLSUN İNŞALLAH"

Tatlıses, "Oğuz Yılmaz'ın mekanı cennet olsun inşallah. İnşallah hakkını bana helal etmiştir aramızda bir tartışma geçti. Ben ettim, cennettik olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

VEFATI SONRASI PAYLAŞIMDA BULUNDU

Ankara türküleriyle adından söz ettiren isimlerden biri olan Oğuz Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından "İbrahim Tatlıses'e küs öldü" yorumları yapılmıştı. Yılmaz'ın vefatının ardından nasıl bir tavır izleyeceği merak edilen İbrahim Tatlıses ise başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

"ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Ünlü sanatçı Tatlıses, Oğuz Yılmaz için yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:"Ankara'nın yetiştirdiği nadir sanatçılarımızdan Oğuz Yılmaz kardeşime Allah'tan rahmet kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet Olsun inşallah"

NE OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses, 2005'te konuk ettiği Oğuz Yılmaz ile programında tartışmıştı. İkili, 'Bent Deresi' şarkısı nedeniyle gerginlik yaşamıştı. Yılmaz, Tatlıses'e, "Beni Bent Deresi ile kalıplaştırdıysan üzülürüm. Ben beş kez programına katıldım. Sanki 'Bent Deresi'ni dinledim, Oğuz Yılmaz'ı çağırdım gibi konuştun" ifadelerini kullanmıştı. Tatlıses, Yılmaz'a yönelik, "Oğuz vallahi söylersem şarkını çaldırmazlar. Tüm Türkiye'de çaldırmazlar" ifadelerini kullanmıştı. Tatlıses'e cevap veren Oğuz Yılmaz ise "Senin demenle olmuyor" karşılığını vermişti. Tatlıses program boyunca da Yılmaz'ı eleştirmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı! İbo Show’da tartışmışlardı! ‘İnşallah bana hakkını helal etmiştir’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA