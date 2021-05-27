İçimiz kıpır kıpır!

NIJERYALI futbolcu Jesse Sekidika, önceki gün Boğaz'ın tadını çıkardı. Eşi ve minik bebeğiyle tekneyle gezintiye çıkan futbolcu, "Ailemle güzel İstanbul'un tadını çıkarıyoruz" dedi.ŞARKICI Emre Altuğ, çocukları Uzay ve Kuzey ile Alaçatı'da tatil yapıyor. Mutfakta hünerlerini gösteren Altuğ, "Kuzen çetesinden tam not aldık. İkinci şube yakında Dubai'de" diye espri yaptı.OYUNCU Burcu Binici, arkadaşlarıyla Bodrum tatiline devam ediyor. Genç oyuncu, önceki gün eski yıllara gönderme yaparak fotoğrafını 'Biraz 80'ler' notuyla paylaştı.OYUNCU Ebru Şahin, basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile Ege'de tatil yapıyor. Şahin, önceki gün denize girip eğlendi, bu anları sevgilisi görüntüledi.FENERBAHÇE'NIN milli futbolcusu Caner Erkin'le eşi Şükran Ovalı, tatil sezonunu açtı. Çift, deniz kenarında çektikleri aşk karelerini, sosyal medyada paylaştı.