‘Kara Fatma’ya iftira değil destek beklerdik’

Kurtuluş Savaşı'nın binlerce kadın kahramanından biri olan Üsteğmen Kara Fatma'nın hayatını anlatan 'Mahi' adlı filmin Kültür Bakanlığı'ndan 1 Milyon TL'lik maddi destek aldı. CHP Milletvekili Murat Emir, filmin danışmanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan yaptığı için bu desteğin verildiğini iddia etti.Ancak filmin yapımcısı Galip Güner, iddianın asılsız olduğunu, Demircan'ın filmin danışmanı olmadığını söyledi: "Filmimizin esas bütçesi 10 milyon lira. Dönem filmi maliyetli bir iştir. Biz Kültür Bakanlığı'na 5 milyon destek için başvurduk, 1 milyon lira destek alabildik. Destek aldığımızı öğrendikten sonra Demircan ile 6 Mayıs'ta görüştük. Filmin senaristi İlknur Bektaş'ın görüşmeye dair sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın ve ifadenin çarpıtılarak burada bir şaibe varmışçasına kamuoyuna sunulması bizi üzmüştür. Ayrıca 'Kara Fatma' filmimize Ahmet Bey değil, Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleme kurulunda bulunan insanlar ve meslek birlikleri destek vermiştir. İddia edildiği gibi filmimizin danışmanı Ahmet Misbah Demircan değildir. Bakanlığa ilettiğimiz proje dosyasında danışmanımızın ismi yazmaktadır. Demircan'ın projemizle bağlantısı yoktur.""Atatürk'ün partisinden bir milletvekilinin bu tür karalama, engelleme çabalarına maruz kalmak bizi çok üzdü" diyen Güner, sözlerine şöyle devam etti: "Bu büyük bir iftiradır. Film üzerinden algı yaratmaya çalışmak yerine, keşke 1 milyon da onlar (CHP) destek verseydi. Biz destek beklerken köstek oluyorlar. Hakkımızı yasal yollardan arayacağız."Daha önce 'Taş Mektep' adlı sinema filmini çektiklerini ve şu anda 3 film için sette olduklarını söyleyen Güner, "Yüzlerce kişiye iş veriyoruz. Dönem filmlerinde tecrübeli bir yapım şirketiyiz. Mahi için güçlü bir oyuncu kadrosu oluşturmaya başladık" dedi. Güner, filmi daha önce atv'de 'Akıncı' dizisini çeken Gökhan Erkut'un yöneteceğini açıkladı.