MÜYORBİR Genel Sekreter Yardımcısı Bircan Yorulmaz’ın bilgisayarından talimat mesajı çıktı!

Birkaç gün önce ajanslarda yer alan bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani 'Ne demiş?' başlıklı bazı yazılar vardır ya, bu yazımın da başlığı 'Hatırladınız mı?' olsun...



Bahsettiğim haber aynen şöyle:

'Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra PKK'nın sözde yöneticilerinin de aralarında olduğu Kobani davası dosyasının delilleri arasında yer alan bir e-posta, 37 kişinin öldürüldüğü 6-8 Ekim eylemlerinin talimatının HDP'ye, terör örgütü PYD tarafından verildiğini ortaya koydu. Edinilen bilgiye göre; Kobani davası sanıklarına ait bilgisayar, cep telefonu ve taşınabilir disklerde, delil niteliğinde çok sayıda doküman tespit edildi. Bunlara ilişkin yapılan incelemede, bazı sanıkların dijital materyallerinde, terör örgütleri PKK, YPG ve YPS'ye ait belge, fotoğraf ve örgütsel talimat bulundu.