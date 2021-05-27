Pilot olan oyuncu Ümit Erdim'in ilk yolcuları çok ünlü! Ümit Erdim oyuncu dostları Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'u uçurdu!

Mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ifade eden Erdim, "Bugün misafirlerim ağırdı. Göcek-Fethiye Sahilleri'ne yukarıdan mavi tur yaptık. Okulun ve kendi adıma çok teşekkür ederim. İlk yolcularım çok havalıydı" dedi.