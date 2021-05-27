Sapanca’da organik durak

Sapanca'nın Kurtköy mevkisinde yer alan Derin Irmak Restoran ve Bungalov, Sapanca otoyoluna çıktıktan sonra 10 dakikalık kısa bir yolculukla misafirlerine kolay tatil imkanı sunuyor. Tesisin tamamı ahşap ve doğa ile iç içe 13 odaya sahip. Ayrıca sabah, öğle ve akşam yemeklerini yiyebileceğiniz bir restoranı bulunuyor.22 bin metrekare arazide doğa ile iç içe bir alan üzerinde hiç bir canlıya zarar verilmeden kurulan tesiste, yeşil ve mavinin tüm güzelliğine rastlamak mümkün. Tesisin tam ortasında dere akıyor. Sabah tamamı organik ürünlerden oluşan kahvaltı, dere üzerinde yapılabiliyor. Birçok müdavimi olan tesis, organik reçelleri ve kahvaltılıkları, gözlemeleri, havuzda yetişen alabalığı ile dikkat çekerken ayrıca her şeyi taze olan muhteşem bir mutfak kültürü sunuyor. Tesisin sahibi 63 yaşındaki Alican Kovar ise 45 yıldır hizmet sektöründe ve her misafiri kendisi ağırlayıp ve herkesle sohbet ediyor.