Sıla'nın yeni sevgilisi İlker Kaleli'ye yazdığı not… Sosyal medyanın diline düştü!

Ancak ünlü şarkıcının Kaleli için kullandığı, "Canımın canısın" sözünü geçtiğimiz yıl eski eşi Hazer Amani ile paylaşımında da kullandığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sıla, Amani ile bu fotoğrafını, "Canımın canısın" mesajı ile yayınlamıştı. 40 yaşındaki şarkıcının eski eşi ve yeni sevgilisi için kullandığı kelimeler sosyal medyada çok konuşuldu.