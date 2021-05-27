SON DAKİKA | Oyuncu Fatih Koyunoğlu’ndan genç kadına cinsel saldırı! Ünlü oyuncunun 10 yıla kadar hapsi isteniyor!

Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide yer alan oyuncu Fatih Koyunoğlu, iddiaya göre kendisi gibi tiyatrocu olan Seda Çakmaksoy'a cinsel saldırıda bulundu. Olay günü iddiaya göre Kadıköy'de bulunan bir eğlence mekanına giden oyuncu Fatih Koyunoğlu, aynı mekanda bulunan Seda Çakmasoy ile tanışmak istedi. Gürültü sebebiyle konuşamadıklarından dolayı mekandan birlikte ayrılan ikili, yakın yerde bulunan ve ünlü oyuncunun da ortağı olduğu tiyatro binasına gitti.