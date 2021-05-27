Togay Kayı Obası’na saldırdı Bamsı Bey şehit düştü! Türkiye zirvenin tek sahibi ‘Kuruluş Osman’ı izledi!

Malhun Hatun, Kayı Obası'ndaki yeni hayatına alışmaya çalışırken, Osman Bey, Bala Hatun'un gönlünü hoş tutmak için elinden geleni yaptı. Kayı Obası'nın ilk kafilesi yaylaya doğru yola çıkarken, Osman Bey Söğüt'ün iskanı ile meşgul olmak üzere geride kaldı. Göç katarının yoluna tuzak kuran Togay, Osman Bey'in kafilede olmadığını görünce yakaladığı fırsatı değerlendirmek isteyip saldırıya geçti. Bamsı Bey, Aygül Hatun, Cerkutay ve diğer alpler Bizans askerlerinin de desteklediği Moğol saldırısına karşı kahramanca savaştı. Togay'ın İnegöl Kalesi'nde olduğunu haber alan Osman Bey de tuzağı sezinleyerek derhal harekete geçti.