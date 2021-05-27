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Giriş Tarihi: 27.5.2021 16:09

Trafik kazasında ağır yaralanan ’in eski eşi yoğun bakımda

Şerif Can Şerif Can
Trafik kazasında ağır yaralanan Sinan Çetin’in eski eşi yoğun bakımda

’da geri dönüşüm aracının çarpması sonucu ağır yaralanan yönetmen ’in eski eşi , yoğun bakımda tedavi görüyor. Özalp’e çarpan aracın Adalar Belediyesi’ne ait olduğu ayrıca aracın ilçede kaydının olmadığı bu nedenle kazadan sonra mühürlendiği iddia edildi.

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in eski eşi Leyla Özalp'in adeta cinayet teşebbüsü gibi bir kazada yaralandı. Büyükada'da özel izinle çalıştığı iddia edilen geri dönüşüm kamyonunun kasa kapağı Özalp'in başına çarptı.

70 kilometre hızla gittiği iddia edilen aracın çarpması sonucu yoğun bakıma alınan Özalp'in beyin kanamasının olduğu ancak durumunun iyiye gittiği ifade edildi.

Geri dönüşüm aracının Adalar Belediyesi'ne ait olduğu ayrıca aracın ilçede kaydının olmadığı bu nedenle kazadan sonra mühürlendiği iddia edildi.

Motorlu taşıtların yasak olduğu, faytonların da kaldırıldığı Adalar ilçesinde yaşanan kaza bölge halkının tepkisine neden oldu.

Yaşanan gelişmelere bölge halkı, "Her gün ezilen en az birkaç kedi-köpek haberi için hiçbir şey yapmayan kamu görevlileri umarız harekete geçmek için ölümlü bir kaza olmasını beklemezler" diyerek tepki gösterdi.

Ayrıca izni olmayan aracın belediyenin çıkarma gemisiyle Büyükada'ya nasıl getirildiği de merak konusu oldu.

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Trafik kazasında ağır yaralanan Sinan Çetin’in eski eşi yoğun bakımda
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