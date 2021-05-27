Ünlü dansöz Asena'nın photoshop kazası sosyal medyanın alay konusu oldu!

Ünlüler, sosyal medyada takipçilerine daha güzel görünmek için photoshop kullansalar da yapılan yanlış uygulamalar gündeme bomba gibi düşüyor. Bu kez de dansöz Asena'nın yaptığı fotoğraf kazası magazin gündemine damga vurdu.
ASENA HİLEYE BAŞVURDU!
Photoshop hilesine son olarak başvuran isim ise dansöz Asena oldu.
AYNADA YÜZÜNÜN GERÇEK HALİ YANSIDI, KISA SÜREDE ANLAŞILDI
Bir arkadaşıyla olan fotoğrafını paylaşan Asena, fotoğrafta yüzüyle oynama yaptı ancak aynaya yüzünün gerçek halinin yansıması nedeniyle kısa sürede kendini ele verdi.
FOTOĞRAFA YORUM YAĞDI
Asena'nın söz konusu görüntülerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısından yorum yağdı. Ünlü dansöz ise henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.