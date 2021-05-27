Ünlü dansöz Asena'nın photoshop kazası sosyal medyanın alay konusu oldu!

Ünlüler, sosyal medyada takipçilerine daha güzel görünmek için photoshop kullansalar da yapılan yanlış uygulamalar gündeme bomba gibi düşüyor. Bu kez de dansöz Asena'nın yaptığı fotoğraf kazası magazin gündemine damga vurdu.

ASENA HİLEYE BAŞVURDU!

Photoshop hilesine son olarak başvuran isim ise dansöz Asena oldu.