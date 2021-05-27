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Giriş Tarihi: 28.5.2021 00:15 Son Güncelleme: 28.5.2021 00:17

Ünlü dansöz 'nın kazası sosyal medyanın alay konusu oldu!

Ünlü dansöz Asena'nın photoshop kazası sosyal medyanın alay konusu oldu!

Ünlülerin sık sık başvurduğu kazalarına bugün bir yenisi daha eklendi. Bu kez de dansöz , yaptığı photoshopla sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri oldu. İşte merak edilen o fotoğraf...

Ünlüler, sosyal medyada takipçilerine daha güzel görünmek için photoshop kullansalar da yapılan yanlış uygulamalar gündeme bomba gibi düşüyor. Bu kez de dansöz Asena'nın yaptığı fotoğraf kazası magazin gündemine damga vurdu.

ASENA HİLEYE BAŞVURDU!

Photoshop hilesine son olarak başvuran isim ise dansöz Asena oldu.

AYNADA YÜZÜNÜN GERÇEK HALİ YANSIDI, KISA SÜREDE ANLAŞILDI

Bir arkadaşıyla olan fotoğrafını paylaşan Asena, fotoğrafta yüzüyle oynama yaptı ancak aynaya yüzünün gerçek halinin yansıması nedeniyle kısa sürede kendini ele verdi.

FOTOĞRAFA YORUM YAĞDI

Asena'nın söz konusu görüntülerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısından yorum yağdı. Ünlü dansöz ise henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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Ünlü dansöz Asena'nın photoshop kazası sosyal medyanın alay konusu oldu!
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