Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den yakın dostu Ercan Avşar’a binlerce liralık doğum günü hediyesi

"ELİMİZ BOŞ DEĞİL BİZİM DE"

Ünlü şovmen yayınladığı videosunda "Bugün oyuncu arkadaşım Ercan Avşar'ın doğum günü ve bizimle birlikte kutluyor. Allah nice sağlıklı yıllar nasip etsin. Elimiz boş değil bizim de karınca kararınca bir hediyemiz var. Allah olmayanlara versin iyi günlerde kullan" diyerek arkadaşına aldığı saati taktı.