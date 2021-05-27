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Giriş Tarihi: 27.5.2021 20:35

Ünlü şovmen ’den yakın dostu ’a binlerce liralık doğum günü hediyesi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den yakın dostu Ercan Avşar’a binlerce liralık doğum günü hediyesi

Kaçış sendromu ile mücadelesini kazanan ünlü şovmen , bugün yakın dostu ’ın doğum gününü kutladı. Ünlü şovmen Erbil, Avşar'a binlerce liralık doğum günü hediyesi verdi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromunu yendi. Hastalığının süresince yanından bir an olsun ayrılmayan yakın dostu oyuncu Ercan Avşar'ın doğum gününü kutladı.

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Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den yakın dostu Ercan Avşar’a binlerce liralık doğum günü hediyesi | Video

"ELİMİZ BOŞ DEĞİL BİZİM DE"

Ünlü şovmen yayınladığı videosunda "Bugün oyuncu arkadaşım Ercan Avşar'ın doğum günü ve bizimle birlikte kutluyor. Allah nice sağlıklı yıllar nasip etsin. Elimiz boş değil bizim de karınca kararınca bir hediyemiz var. Allah olmayanlara versin iyi günlerde kullan" diyerek arkadaşına aldığı saati taktı.

ABİ CİDDİ MİSİN? GERÇEK Mİ BU?

Ünlü şovmenin kutudan çıkardığı hediye karşısında şaşkına dönen Ercan Avşar "Abi ciddi misin? Gerçek mi bu?" ifadelerini kullandı.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den yakın dostu Ercan Avşar’a binlerce liralık doğum günü hediyesi
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