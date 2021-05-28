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Giriş Tarihi: 28.5.2021 19:56 Son Güncelleme: 28.5.2021 20:07

ikinci bölümüyle ekranlarda! "Şehzade Celaleddin, emre itaatsizlikten zindana atılacaksın!"

Bozkır Arslanı Celaleddin ikinci bölümüyle ekranlarda! Şehzade Celaleddin, emre itaatsizlikten zindana atılacaksın!

ATV'nin yepyeni dizisi '', geçen hafta ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecan ve aksiyon dolu bölümüyle izleyicileri kendisine hayran bırakan Bozkır Arslanı Celaleddin, bugün ikinci bölümüyle ATV ekranlarına geliyor. Yayınlanacak ikinci bölümde yine heyecan dorukta olacak. Bu bölümde sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı 'nin 'ın ajanı olduğu ortaya çıkacak. İşte dizinin merakla beklenen ikinci bölümünde yaşanacaklar...

ATV'nin yepyeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, ilk bölümünden itibaren izleyicilerin beğenisini kazandı. Bu hafta yayınlanacak ikinci bölümde heyecan ve aksiyon dolu sahneler de yer alacak.

AJAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKACAK

Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkacak.

ENDİŞE YARATACAK

Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratır.

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ZİNDANA ATILMASI EMREDİLİR

Bu durumun Cengiz Han'a açıkça savaş ilanı olduğunu düşünen ve Celaleddin'in emrine karşı gelerek elçilik kafilesine katılmasına sinirlenen Sultan Aleaddin, Celaleddin'in zindana atılmasını emreder.

KARŞI KARŞIYA GELİRLER

Tüm bu gelişmeler sarayda derin çatlaklar oluştururken, Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun komutanların kontrolü nedeniyle de karşı karşıya gelir.

İLK VAZİFESİNİ YERİNE GETİRİR

Cengiz Han'ın ajanı olan Kutlu Bike, ilk vazifesini yerine getirir. Kutlu Bike'nin hamlesi Türkan Hatun'u hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakır.

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Bozkır Arslanı Celaleddin ikinci bölümüyle ekranlarda! "Şehzade Celaleddin, emre itaatsizlikten zindana atılacaksın!"
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