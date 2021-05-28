‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in 2'nci bölümüne damga vuran sahne: Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun’un iktidar savaşı!

SULTAN'IN SABRI TAŞTI

Türkan Hatun'un "O seferlerde arkandan gelen askerlerin kime bağlı olduğunu unutma. Kıpçak kumandanlar Türkan Sultan'ın hatrı için senin karşında değil yanında kılıç sallamaktalar" deyince Sultan'ın sabrı taştı. Sultan Aleaddin "Huzurumdan derhal ayrılın validem. Ve bu son söylediklerinizi salim bir kafayla tekrar düşünün" diyerek Türkan Hatun'a kapıyı gösterdi.

Türkan Hatun ve Sultan Aleaddin'in bu tartışması, saraydaki güç savaşlarının su yüzüne çıkmasına neden oldu.