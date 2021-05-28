‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in 2'nci bölümüne damga vuran sahne: Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun’un iktidar savaşı!

'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen ikinci bölümünde Harzemşah sarayında sular ısındı, Sultan Aleaddin ve annesi Türkan Hatun karşı karşıya geldi.
OĞLUNUN HUZURUNA ÇIKARAK MEYDAN OKUDU
Sultan Aleaddin'in Cengiz Han'la görüşmeden dönen Celaleddin'i zindana attırması, sultanla Türkan Hatun arasında iplerin gerilmesine neden oldu. Türkan Hatun, emrindeki komutanlara Celaleddin'in zindandan çıkarılması emrini verirken, oğlunun huzuruna çıkarak meydan okudu.
"ZİNCİRE VURUP ZİNDANA ATMAK NE DEMEK OLUYOR?"
Türkan Hatun, "Devletin şehzadesini bir cani gibi zincire vurup zindana attırmak ne demek oluyor" sözleriyle sultana çıkışırken, Sultan Aleaddin, "Taht odasına bu şekilde girmek ne demek oluyor" diyerek yanıt verdi.
Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm... Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya geldi!
"GÜRZÜNÜ CİĞERİME VURMA Kİ YIKILAN DUVARLARIN ARASINDA KALMAYASIN"
Türkan Hatun, "Bu taht odasının sütunu benim. Gürzünü ciğerime vurma ki yıkılan duvarların arasında kalmayasın" diyerek iktidarın aslında kendisinde olduğunu vurgulayınca, Sultan Aleaddin "Devletin sultanına bu şekilde hitap ederseniz, yıkılan sadece taht odası değil devletin kendisi olur" yanıtını verdi.
"DEVLET İŞİDİR"
"Türkan Hatun, "Bu yüce devlettte adet olur ki sultanlar sefere çıkar, Türkanlar sarayı idare eder! Ama sultan sefere çıkmadığı için saray işlerine karışır olmuş" deyince Sultan Aleaddin "O seferlerde muzaffer olduğum için böyle bir sarayda oturmaktasınız. Ayrıca şehzade terbiyesi saray işi değil devlet işidir" şeklinde konuştu.
SULTAN'IN SABRI TAŞTI
Türkan Hatun'un "O seferlerde arkandan gelen askerlerin kime bağlı olduğunu unutma. Kıpçak kumandanlar Türkan Sultan'ın hatrı için senin karşında değil yanında kılıç sallamaktalar" deyince Sultan'ın sabrı taştı. Sultan Aleaddin "Huzurumdan derhal ayrılın validem. Ve bu son söylediklerinizi salim bir kafayla tekrar düşünün" diyerek Türkan Hatun'a kapıyı gösterdi.
Türkan Hatun ve Sultan Aleaddin'in bu tartışması, saraydaki güç savaşlarının su yüzüne çıkmasına neden oldu.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.