Çukurova Doktor Müjgan’a gözyaşları ile veda etti! Zirvenin tek sahibi Bir Zamanlar Çukurova!

3. sezonunda, ekranın en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Bir Zamanlar Çukurova' Perşembe gecesinin zirvesindeki yerini koruyor. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da, aşkın her türlüsünün zaman ve vicdan savaşlarından geçtiği hikâyesi ile yoluna devam ediyor. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %8,53 izlenme oranı ve %21,10 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 98.bölümünde #YanınaKalmaz etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.