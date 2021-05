Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan Say, Le Meridien Bodrum Beach Resort bünyesinde bulunan ve sağlık dolu programlar sunan Vitalica Wellness'a giderek senenin yorgunluğunu attı. Say Ailesi, Vitalica Wellness'ın zenginleşen detoks programlarının yanında, yeni geliştirilen Post- COVID ve Biohacking programlarını da uyguladı.