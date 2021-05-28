Feyza Civelek'ten "Evrim Geçirdim" itirafı! Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek 21 kilo vermişti...

Yakında yeni projelerle ekranlara geleceğini açıklamasının yanı sıra zayıflayarak kavuştuğu yeni görünümü ve aşk hayatına dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla da çok konuşulan Feyza Civelek, "İsim vermeyeyim ama şu an bizim sektörde arkadaşlarının eski sevgilileriyle ya da şu anki sevgilileriyle beraber olan insanları görüyorum ve devrimizin bu kadar midesizleştiği gerçeğini içim almıyor. İğrenç bir ilişkim olmasındansa şu an tek olmayı tercih ederim bu yüzden. Bu verdiğim cevaptan sonra beni destekleyen çok fazla kişi oldu ama tabi yargılayanlar da oldu. Herkes düşünceleriyle kendi karakterini belli eder o yüzden ben tercih etmiyorum ve etmem de asla." dedi.

İşte Feyza Civelek röportajının tüm detayları...

Hoş geldin Feyza nasılsın neler yapıyorsun?

1 ay önce maalesef rol aldığım Sol Yanım dizisi reyting kurbanı oldu o yüzden şimdi başka projelerle görüşüyorum, yeni dizi ve sinema projelerim var. Şimdilik tam netleşmediği için açıklamayayım ama yazın sürpriz bir şekilde yeniden ekranlara geleceğim. Aynı zamanda da YouTube kanalı açıyorum çünkü bütün dünyanın döndüğü, çok kullanılan bir mecra. YouTube'da izleyiciler doğallığı seviyor ve ben de hem çok doğal bir insan olduğum için, hem de YouTube kanallarını çok fazla takip ettiğim için giriş yapmaya karar verdim.

YOUTUBE'A BOMBA GİBİ İÇERİKLERLE GELİYORUM!

YouTube'da ne tarz içerikleri takip ediyorsun daha çok? İçeriklerin dışında takip ettiğin fenomenler de var mı?

Marjinal konular ve merak edilen şeyler beni daha çok çekiyor. YouTube kanalı açacağım için her şeyi izlemeye çalışıyorum yine de tabii.

Senden ne tarz içerikler izliyor olacağız? Nasıl bir YouTuber olacaksın?

En yakın arkadaşımla birlikte açacağız. Herkesin çok merak edip işleyemediği konuları farklı bir dille anlatacağız ve değişik konuklar getireceğiz. Hatta ilk bölümünü çektik, montajda şu an.

O zaman çok yakın zamanda izleyeceğiz sanırım.

Dizi ve sinema filmi önceliklerim olduğu için onu yaz dönemine kaydırdık biraz daha yaz sonu gibi YouTube'a başlamayı düşünüyoruz. Çok umutluyum, çok güzel bir kanalla bomba gibi geleceğim!

Birlikte çalıştığınız bir ekibiniz var mı yoksa sadece sen ve arkadaşın mı organize ediyorsunuz her şeyi?

3-4 kişilik bir ekibiz ama tabi kanal büyüdükçe eklemeler olacaktır. Şu an başlangıç için yeterli olduğunu düşünüyorum.