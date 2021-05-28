‘İyi bir yol arkadaşı olacak’

Ferhat Göçer bugün tüm dijital platformlarda yayında olan yeni albümü 'Bana Aşkı Yaşat' ile müzikseverlerle buluştu. Pandemi döneminde titizlikle çalışan sanatçının 13. albümü olan 'Bana Aşkı Yaşat' dokuz şarkıdan oluşuyor. Bir buçuk yıl aralıksız çalıştığı albüm için heyecanlı olan Göçer, birçoğu kendisine ait müzik ve sözlerin de yer aldığı albüm için; "Sıkıntılara güç ve moral olacak. İyi bir yol arkadaşı olacağına inanıyorum. Albümde bu zorlu sürecin dışa vurumu var" diyerek duygularını ifade etti.