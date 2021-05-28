‘Kanunsuz Topraklar’ dizisinin çekimleri başladı

Başrollerini Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in paylaşacağı Kanunsuz Topraklar dizisinin çekimleri Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürleri Kurumuna bağlı TTK Eğitim Ocağında çekilmeye başlandı.

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI



Bir madencilik hikayesini anlatan 'Kanunsuz Topraklar' dizisinin Zonguldak'ta başlayan çekimleri öncesinde Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, TTK Eğitim Ocağına giderek dizinin çekimlerini izledi ve yetkililerden bilgi aldı.



Dizi için hem İstanbul'un Beykoz ve Kemerburgaz gibi yerlerinde hem de Zonguldak'ta platolar hazırlandı. Maden patronları ve maden işçilerinin de hikayesini anlatan dizi, ana karakterleri Davut ve Gülfem'in aşkını da bu bağlamda ele alacağı öğrenildi.





DİZİ SETİNİ ZİYARET ETTİ

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, beraberinde Zonguldak Vali yardımcısı Yıldırım Uçar, İl Jandarma Alay Komutanı kıdemli Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, yapımcılığını Faruk Turgut, senaryosunu Zülküf Yücel ve yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği çekimleri ilimizde yapılan "Kanunsuz Topraklar" dizisinin setini ziyaret etti.



Vali Tutulmaz dizi oyuncuları ve set çalışanlarına kolaylıklar ve başarılar dileyerek, Televizyon dizisinin, kömürle var olan, emeğin ve alın terinin başkenti sayılan ilimizin tanıtımına katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.