Özlem Yıldız tatil sezonunu açtı!

41 yaşındaki sunucu Özlem Yıldız, Bodrum'da denize girerken görüntülendi. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Yıldız, tüm bakışları üzerine topladı.

"GELİMİŞKEN İKİ GÜN DİNLENECEĞİM"

Yakın bir kız arkadaşının doğum günü için Bodruma geldiğini söyleyen Yıldız, ''Programın bu haftaki çekimlerini tamamladık kıramayacağım bir arkadaşımın doğum günü vardı. Bu mutlu gününde onu yalnız bırakmak istemedim uçağa atlayıp Bodruma ona sürpriz yapmaya geldim, gelmişken de bir iki gün dinleneceğim'' dedi.

TEK BAŞINA GÜNEŞLENDİ

Tek başına şezlongda güneşlenen Yıldız oğlu Demir ile mesajlaşıp görüntülü konuştu.