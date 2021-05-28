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Giriş Tarihi: 28.5.2021 07:39 Son Güncelleme: 28.5.2021 07:46

: 17 Şubat’ta edilen 'dan aylar sonra mucize haber!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Son dakika: 17 Şubat’ta entübe edilen Hayri Yazıcı'dan aylar sonra mucize haber!

Babacan tavırlarıyla 7'den 70'e herkesin çok sevdiği 'nin sahibi şubat ayında koronaya yakalanmıştı. 17 Şubat'ta edilen Hayri Yazıcıdan aylar sonra mucize haber geldi. Eşi , kızı ve damadı Bahar- çifti, 2014’te böbrek nakli olduğu için üzerine titredikleri Hayri Yazıcı’nın entübe süresinin uzaması nedeniyle, hastane değişikliği yapmaya karar vermişti. Nakil olan Hayri Yazıcı ile ilgili gelen sevindirici haberi yazarı duyurdu. Ünlü iş adamı Hayri Yazıcı aylar sonra uyandırıldı. İşte ayrıntılar...

Şubat başında Covid- 19'a yakalanan ve 17 Şubat'ta entübe edilen Grand Yazıcı Otelleri'nin sahibi Hayri Yazıcı ile ilgili sonunda müjdeli haber geldi.

Babacan tavırlarıyla 7'den 70'e herkesin çok sevdiği Hayri Yazıcı, uyandırıldı. Ancak Hayri Yazıcı, Şubat başında yatırıldığı Taksim'deki özel hastanede değil, Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede gözlerini açtı!

Evet, yanlış okumadanız… Eşi Lale Hanım, kızı ve damadı Bahar-Ozan Şer çifti, 2014'te böbrek nakli olduğu için üzerine titredikleri Hayri Yazıcı'nın entübe süresinin uzaması nedeniyle, hastane değişikliği yapmaya karar verdi.

Nakil olduğu hastanenin doktorları, birkaç gün sonra Hayri Yazıcı'yı uyandırdı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Hayri ağabey, umarım tez zamanda normal odaya geçer, ardından da taburcu olup sevdiklerine kavuşur…

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Son dakika: 17 Şubat’ta entübe edilen Hayri Yazıcı'dan aylar sonra mucize haber!
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