Son dakika: 17 Şubat’ta entübe edilen Hayri Yazıcı'dan aylar sonra mucize haber!

Babacan tavırlarıyla 7'den 70'e herkesin çok sevdiği Hayri Yazıcı, uyandırıldı. Ancak Hayri Yazıcı, Şubat başında yatırıldığı Taksim'deki özel hastanede değil, Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede gözlerini açtı!