Son dakika: 17 Şubat’ta entübe edilen Hayri Yazıcı'dan aylar sonra mucize haber!

Şubat başında Covid- 19'a yakalanan ve 17 Şubat'ta entübe edilen Grand Yazıcı Otelleri'nin sahibi Hayri Yazıcı ile ilgili sonunda müjdeli haber geldi.
Babacan tavırlarıyla 7'den 70'e herkesin çok sevdiği Hayri Yazıcı, uyandırıldı. Ancak Hayri Yazıcı, Şubat başında yatırıldığı Taksim'deki özel hastanede değil, Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede gözlerini açtı!
Evet, yanlış okumadanız… Eşi Lale Hanım, kızı ve damadı Bahar-Ozan Şer çifti, 2014'te böbrek nakli olduğu için üzerine titredikleri Hayri Yazıcı'nın entübe süresinin uzaması nedeniyle, hastane değişikliği yapmaya karar verdi.