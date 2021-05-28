Survivor'a veda eden Çağrı Atakan mahallesine döndü! Çağrı Atakan Survivor'daki gerginliklerini bakın neye bağladı...

Sol dizinden sakatlandığını ve Doktor Metin Kuş'un gelmesini beklediğini belirten Atakan, "Metin abi gelir gelmez menisküs ameliyatı olacağım. Olmazsam benim için kötü sonuçları olur. Dizim kilitlenebilir, bu da spor hayatımı olumsuz etkiler. Spor benim hayatımın olmazsa olmazı" dedi.