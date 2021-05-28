Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! Bugün burcunuzda neler var? 28 Mayıs 2021 Cuma

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Mayıs 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 28 Mayıs 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "GİZLİ TEHLİKE: ANKSİYETE" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 28 MAYIS 2021 CUMA

Astrogündem: Merkür – Venüs kavuşumu diplomasi trafiğinin hız kesmeden devam edeceğini vurguluyor. 1942'li Akrep burcu Joe Biden ve 1949'lu Terazi burcu Netanyahu dünya medyasında gündemi şekillendirirken oğulları ile gündeme gelecekler. Sürpriz basın toplantıları, sosyal medya canlı yayınları ve viral videolar artabilir.

Koç: Yoğun bir programın olduğu güne uyanıyorsun. Bugün Merkür yavaşlıyor. Çocuk sahibi olan bir Koç burcuysan, çocuklarına sürprizlerin olabilir.

Boğa: Özel hayatında yaşadığın sorunlar geride kalıyor. Yeni fırsatların karşına çıkacağı bu günde, bir anda gündemin değişebilir.

İkizler: Hobilerinden kazanç elde etmek için harekete geçeceksin. Uzun vadede emeklerinin karşılığını alacak olman seni gururlandıracak.

Yengeç: Sabahın erken saatlerinde gelen telefon ile güne başlayacaksın. Ailesinden uzakta yaşayan bir Yengeç burcuysan, sürpriz bir ziyaret için hazırlık olabilir.