Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! Bugün burcunuzda neler var? 28 Mayıs 2021 Cuma

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Mayıs 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 28 Mayıs 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "GİZLİ TEHLİKE: ANKSİYETE" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Merkür – Venüs kavuşumu diplomasi trafiğinin hız kesmeden devam edeceğini vurguluyor. 1942'li Akrep burcu Joe Biden ve 1949'lu Terazi burcu Netanyahu dünya medyasında gündemi şekillendirirken oğulları ile gündeme gelecekler. Sürpriz basın toplantıları, sosyal medya canlı yayınları ve viral videolar artabilir.
Koç: Yoğun bir programın olduğu güne uyanıyorsun. Bugün Merkür yavaşlıyor. Çocuk sahibi olan bir Koç burcuysan, çocuklarına sürprizlerin olabilir.
Boğa: Özel hayatında yaşadığın sorunlar geride kalıyor. Yeni fırsatların karşına çıkacağı bu günde, bir anda gündemin değişebilir.
İkizler: Hobilerinden kazanç elde etmek için harekete geçeceksin. Uzun vadede emeklerinin karşılığını alacak olman seni gururlandıracak.
Yengeç: Sabahın erken saatlerinde gelen telefon ile güne başlayacaksın. Ailesinden uzakta yaşayan bir Yengeç burcuysan, sürpriz bir ziyaret için hazırlık olabilir.
Aslan: Sağlık konusu senin için bugün öne çıkan konu olacak. Aile bireyleriyle sorumlulukları hakkında konuşmalar gerçekleştirebilir.
Başak: Günlük rutinlerini ihmal etmeden hayatına devam ediyorsun. Çalışmayan bir Başak burcuysan, bugün başvuruların hakkında sonuç alabilirsin.
Terazi: Maddi beklentilerin karşılık bulacağı bir döneme giriş yapıyorsun. Merkür, bugün yavaşlamaya başlıyor. Kendini ifade etmekte zorlanabilirsin.
Akrep: Boş vakitlerini değerlendirmek için harekete geçiyorsun. Başarılı performansının karşılığını alabilir, iş yerinde terfi haberi ile karşılaşabilirsin.
Yay: Eğitim hayatına devam eden bir Yay burcuysan, yurt dışı seçeneklerini gözden geçiriyorsun. Karar aşamasında olduğun bu günde, çevrene fikir danışacaksın.
Oğlak: Bugün için yaptığın planlar ertelenebilir. Çünkü Merkür yavaşlıyor. Almak istediğin teknolojik aygıtlar için bir süre daha beklemeyi düşünebilirsin.
Kova: Yaşam alanınla ilgili yapacağın düzenlemeler, masraflarını arttırabilir. Karar vermek için aceleci olmaman gereken konular karşına gelebilir.
Balık: İş yerinde zorunlu seyahatler gündeme gelebilir. Sorumluluk almaktan çekinmediğin bugünlerde, maddi konularda ailene yardımcı olabilirsin.
GİZLİ TEHLİKE: ANKSİYETE
Hepimiz zaman zaman duygu ve düşüncelerimizin içinde kaybolur. İçsel muhakeme yaparız. Bu iç muhasebemizde zaman zaman geçmişi yad eder "ah" çeker zaman zaman da geleceğimiz için dönüm noktası kararlara imza atmak isteriz. Bu iki çizginin arasında sıkışanlar ise fark etmese de Anksiyetenin içerisinde bulur kendilerini. Gelin bu gizli tehlikeyi biraz daha inceleyelim.
"30 Mayıs günü başlayacak Merkür Retrosu iç sesi de dış sesi de yükseltecek."
Acaba?
Çok basit bir soru gibi görünse de günlük hayatımızdaki önemi yadsınamaz bu "acaba?" sorusunun. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok sonuçta, kendimize günün birçok zaman diliminde bu soruyu sorar ve yapmış olduğumuz şeyleri bile acaba yapmadık mı diye kontrol ederiz. Bu tip masum görünen kelimeler de anksiyetenin gizli besinleridir. Unutmayın.
Herkesin Kaderi Yükleri Kadardır
Sorumluluk kavramı da duygusal sıkışmaların temelini oluşturan bazı detaylardan bir tanesi… Anksiyete yılların yorgunluğundan mı tetikleniyor yoksa aynı olayların tekrarlanabilme korkusu mu, önce bunu zihinlerimizde cevaplayalım. Zamanın hızlanması, zihinlerin hızlanmasını sağlıyor bu da yüzeyselliği doğuruyor. Yüzeysellik de hiç şüphesiz, anksiyeteyi ortaya çıkarıyor.
İçsel Buhranların Birçoğu;
Yüzünden oluyor. En önemlisi de kendi hayatımızı yaşama isteği de bizleri arafa itiyor. Anksiyete rengini burada vermeyi ihmal etmiyor. Sorumlulukların içerisine gizlenen ve sözde başarma içgüdüsüyle harmanlanan Anksiyete, aslında ne kadar etkili bir engel olduğu karar anlarında daha güçlü hissettiriyor.
Evliliklerde de Etkisi Büyük
Kişisel yaşantımız bir yana dursun, evliliklerimizde de büyük kırılmalara yol açan Anksiyete burada da kıskançlık duygusunun örtüsü altına saklanıyor. Nerede? Ne yapıyor? Kiminle? Gibi sorularla gelen bu merak etme hali içten içe Anksiyeteyi besliyor ve büyütüyor. Büyüyen bu gizli tehdit ise evliliklerin temelindeki dinamit oluyor. Evlilikte hiyerarşiyi sağlayamamak da ayrı bir Anksiyete konusudur. Eş ve ebeveyn ilişkisindeki dengeyi kuramamak bazı olayların tekrar tekrar yaşanmasına sebebiyet verir. Burada eş ailesiyle olan paylaşımın ve iletişim sınırlarını her şekilde korumak mühim.
Anksiyete göze küçük görünen detayların içinde saklansa da aslında büyük ve gizli bir tehdit. Bununla başa çıkmak ve bertaraf etmek ise tamamen bizim elimizde. Olayları yerinde, zamanında ve ertelemeden çözmek de en büyük anahtarı.